Он получил награду в Нью-Йорке на неделе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 2023 году. Что о нем известно, читайте дальше.
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Что известно о Ниале Денге
Ниалу 24 года. Он беженец из Южного Судана, проведшего почти половину своей жизни в лагере для беженцев Какума в Кении. Прибыл туда, когда ему было 11 лет – одинок, без семьи после бегства из своей деревни на западе Эфиопии после вооруженного нападения.
Ниал помог свыше 20 тысяч беженцев в лагере для беженцев Какума в Кении с помощью миротворческих, образовательных и предпринимательских программ. Также создало безопасное пространство для молодых людей, чтобы исцелить от полученной травмы.
Что известно о Global Student PrizeЭто награда в размере 100 000 долларов США, которая вручается студенту, оказывающему наибольшее реальное влияние на обучение, жизнь своих сверстников и общество в целом.
Кто представлял на конкурсе Украину
- В Украины также в этом году был свой представитель на конкурсе. За победу сражался киевлянин Ян Стародубец.
- Парень учится в Киевской Малой Академии Наук. Также работает учителем для учеников младших классов.
- Он попал в рейтинг 50 лучших учеников мира Global Student Prize (международной студенческой премии для лучших студентов-изобретателей мира).
- Стародубец также учился дистанционно в рамках онлайн-программы Stony Brook School Gravitas в США, параллельно получая образование в украинской школе.
К теме Украинец Игорь Клименко стал лучшим студентом мира
Украинец Игорь Клименко стал лучшим студентом мира 2022 года
- В 2022 именно украинский студент стал победителем престижной Всемирной премии Global Student Prize.
- Он получил 100 000 долларов как студент, оказывающий наибольшее реальное влияние на обучение, жизнь своих сверстников и общество в целом.
- Игорь Клименко учился на физико-математическом факультете в КПИ имени Игоря Сикорского.
- В 5-м классе, когда началась война в Украине, понял, что хочет помочь своей стране. Школьник начал разрабатывать роботов для разминирования.
- В 10 классе парень начал использовать квадрокоптеры и дроны в своих изобретениях. Активно работал над своим исследованием Quadcopter Mines Detector, которое успешно представил на многочисленных конкурсах и выставках.