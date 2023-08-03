Парень учится в Киевской Малой Академии Наук. Также работает учителем для учеников младших классов.
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Украинец Ян Стародубец попал в список лучших студентов мира
Ян Стародубец – выпускник 11-го класса "Европейского коллегиума". Также воспитанник секции химии отделения химии и биологии Киевской МАН.
Он попал в рейтинг 50 лучших учеников мира Global Student Prize (международной студенческой премии для лучших студентов-изобретателей мира). Победитель премии получит $100 тысяч.
Ян – невероятно крутой парень. Он был репетитором для своих друзей, создавал обучающие видео для онлайн-школы, работал STEM-учителем для детей 1 – 5 классов, создавал и продолжает это делать обучающие видео на YouTube,
– отмечают в КМАН.
Ян вместе с одноклассниками спланировали целый проект съемок обучающих видео. Также он создал для корейцев рассказ-презентацию об истории нашего государства, в частности, и о военных временах.
Стародубец также учился дистанционно в рамках онлайн-программы Stony Brook School Gravitas в США, параллельно получая образование в украинской школе.
Гордимся и верим в победу Яна! Киевская МАН уверена, что Ян Стародубец станет международной звездой-изобретателем!
– отметили в Академии.
Украинец Ян Стародубец попал в список лучших студентов мира / КМАН
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Украинец Игорь Клименко стал лучшим студентом мира
- В 2022 именно украинский студент стал победителем престижной Всемирной премии Global Student Prize.
- Он получил 100 000 долларов как студент, оказывающий наибольшее реальное влияние на обучение, жизнь своих сверстников и общество в целом.
Украинский студент Игорь Клименко получил престижную премию / Борис Корпусенко
- Игорь Клименко учился на физико-математическом факультете в КПИ имени Игоря Сикорского.
- В 5-м классе, когда началась война в Украине, понял, что хочет помочь своей стране. Школьник начал разрабатывать роботов для разминирования.
- В 10 классе парень начал использовать квадрокоптеры и дроны в своих изобретениях. Активно работал над своим исследованием Quadcopter Mines Detector, которое успешно представил на многочисленных конкурсах и выставках.