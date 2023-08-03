Хлопець навчається у Київській Малій академії наук. Також працює вчителем для учнів молодших класів.
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Українець Ян Стародубець потрапив у список найкращих студентів світу
Ян Стародубець — випускник 11-го класу "Європейського колегіуму". Також вихованець секції хімії відділення хімії та біології Київської МАН.
Він потрапив в рейтинг 50 найкращих учнів світу Global Student Prize (міжнародної студентської премії для кращих студентів-винахідників світу). Переможець премії отримає $100 000.
Ян – неймовірно крутий хлопець. Він був репетитором для своїх друзів, створював навчальні відео для онлайн-школи, працював STEM-вчителем для дітей 1 – 5 класів, створював і продовжує це робити навчальні відео на YouTube,
– наголошують у КМАН.
Ян разом із однокласниками спланували цілий проєкт знімань навчальних відео. Також він створив для корейців розповідь-презентацію про історію нашої держави, зокрема, і про воєнні часи.
Стародубець також навчався дистанційно у межах онлайн-програми Stony Brook School Gravitas в США, паралельно здобуваючи освіту в українській школі.
Пишаємося та віримо в перемогу Яна! Київська МАН впевнена, що Ян Стародубець стане міжнародною зіркою-винахідником!
– наголосили в Академії.
Українець Ян Стародубець потрапив у список найкращих студентів світу / КМАН
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Українець Ігор Клименко став найкращим студентом світу
- 2022 року саме український студент став переможцем престижної Всесвітньої премії Global Student Prize.
- Він отримав 100 000 доларів як студент, що здійснює найбільший реальний вплив на навчання, життя своїх однолітків і на суспільство загалом.
Український студент Ігор Клименко отримав престижну премію / Борис Корпусенко
- Ігор Клименко навчався на фізико-математичному факультеті у КПІ імені Ігоря Сікорського.
- У 5 класі, коли почалася війна в Україні, зрозумів, що хоче допомогти своїй країні. Школяр почав розробляти роботів для розмінування.
- У 10 класі хлопець почав використовувати квадрокоптери та дрони у своїх винаходах. Активно працював над своїм дослідженням Quadcopter Mines Detector, яке успішно презентував на численних конкурсах та виставках.