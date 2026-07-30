В эти вузы Киева было сложнее всего поступить на бюджет: рейтинг вузов
В Украине продолжается основной этап приемной кампании в вузы в этом году. До окончания приема заявлений остаются считанные дни.
Конкуренция за бюджетные места в вузах Киева чрезвычайно высока. Лидерами по показателям проходных баллов в прошлом году стали профильные художественные и экономические вузы, сообщается на сайте Abitly.
Где самые высокие проходные баллы
На портале опубликовали рейтинг вузов столицы Украины с самым высоким конкурсным баллом при поступлении. В рейтинге проанализировали данные за прошлый год, ведь эта вступительная кампания еще продолжается.
Самый высокий проходной балл на бюджет в прошлом году был в следующих вузах:
Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука – 158,5;
Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств – 154,78;
Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиИ) – 153,44;
Киевская школа экономики (KSE) – 145,75;
Высшее учебное заведение "Киевская академия прикладных искусств" – 145,5;
Национальный транспортный университет – 145;
Национальная академия статистики, учета и аудита – 141,13;
Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры (НАОМА) – 140,8;
Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств – 139;
Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) – 136,88.
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Почему именно эти вузы находятся в топе
По данным рейтинга, первые позиции занимают вузы, специализирующиеся на творческих и экономических направлениях. Высокая конкуренция и высокие требования к абитуриентам в этих нишах являются определяющими факторами для формирования проходного балла. Также стоит отметить, что при поступлении, например, в художественные вузы, необходимо сдавать творческие конкурсы. Это также влияет на средний балл.
В то же время классические вузы, например, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, в этом списке уступают узкопрофильным лидерам. Это связано с большим количеством специальностей в классических вузах, каждая из которых предъявляет свои, порой существенно отличающиеся, требования к абитуриентам.
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