В эти вузы Киева было сложнее всего поступить на бюджет: рейтинг вузов

В Украине продолжается основной этап приемной кампании в вузы в этом году. До окончания приема заявлений остаются считанные дни.

Конкуренция за бюджетные места в вузах Киева чрезвычайно высока. Лидерами по показателям проходных баллов в прошлом году стали профильные художественные и экономические вузы, сообщается на сайте Abitly.

Где самые высокие проходные баллы

На портале опубликовали рейтинг вузов столицы Украины с самым высоким конкурсным баллом при поступлении. В рейтинге проанализировали данные за прошлый год, ведь эта вступительная кампания еще продолжается.

Самый высокий проходной балл на бюджет в прошлом году был в следующих вузах:

Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука – 158,5;

Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств – 154,78;

Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиИ) – 153,44;

Киевская школа экономики (KSE) – 145,75;

Высшее учебное заведение "Киевская академия прикладных искусств" – 145,5;

Национальный транспортный университет – 145;

Национальная академия статистики, учета и аудита – 141,13;

Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры (НАОМА) – 140,8;

Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств – 139;

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) – 136,88.

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Почему именно эти вузы находятся в топе

По данным рейтинга, первые позиции занимают вузы, специализирующиеся на творческих и экономических направлениях. Высокая конкуренция и высокие требования к абитуриентам в этих нишах являются определяющими факторами для формирования проходного балла. Также стоит отметить, что при поступлении, например, в художественные вузы, необходимо сдавать творческие конкурсы. Это также влияет на средний балл.

В то же время классические вузы, например, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, в этом списке уступают узкопрофильным лидерам. Это связано с большим количеством специальностей в классических вузах, каждая из которых предъявляет свои, порой существенно отличающиеся, требования к абитуриентам.