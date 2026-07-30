Конкуренція за бюджетні місця у вишах Києва є надзвичайно високою. Лідери за показниками прохідних балів торік – профільні мистецькі та економічні заклади, інформують на Abitly.

Де найвищі прохідні бали

На порталі оприлюднили рейтинг ЗВО столиці України з найвищим конкурсним балом при вступі. У рейтингу проаналізували дані за минулий рік, адже ця вступна кампанія ще триває.

Найвищий прохідний бал на бюджет торік був у таких ЗВО:

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука – 158,5;

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв – 154,78;

Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ) – 153,44;

Київська школа економіки (KSE) - 145,75;

Вищий навчальний заклад "Київська академія прикладних мистецтв" – 145,5;

Національний транспортний університет – 145;

Національна академія статистики, обліку та аудиту – 141,13;

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (НАОМА) – 140,8;

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв – 139;

Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) – 136,88.

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Чому саме ці виші є у топі

За даними рейтингу, перші позиції займають виші, що спеціалізуються на творчих та економічних напрямках. Висока конкуренція та вимогливість до вступників у цих нішах є визначальними факторами для формування прохідного бала. Також варто зауважити, що при вступі, наприклад, до мистецьких вишів, треба складати творчі конкурси. Це також впливає на середній бал.

Натомість класичні ЗВО, наприклад, КНУ імені Тараса Шевченка, у цьому списку поступаються вузькопрофільним лідерам. Це через велику кількість спеціальностей у складі класичних вишів, кожна з яких має власні, інколи суттєво відмінні, вимоги до вступників.