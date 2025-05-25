Сладости на львовском диалекте: что такое "конфитура, бомбоны, цвибак и мармурок"

В украинском языке есть немало интересных и уникальных слов. В частности, много колоритных среди диалектизмов.

Здесь они – на разный цвет и вкус. В частности, если вы хотите описать ими разнообразные сладости. 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" при этом подскажет, какие вкусные словечки вы услышите во Львове.

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Как называют сладости на львовском диалекте

У двадцать восьмой подборке расскажем, как интересно и колоритно в городе Льва и вообще на Галичине называют различные виды сладостей. Эти названия вам пригодятся, в частности, если вы зайдете в какую-то прекрасную местную ресторацию на чашечку ароматного кофе и пляцки.

Ресторація – ресторан;

філіжа́нка – горнятко, чашка;

пляцок – 1) солодкий пиріг; 2) корж; 3) щось плескате;

Пляцками на Западе Украины называют особую сладкую выпечку. Этот десерт похож на торт, только прямоугольной формы. Его подают нарезанным квадратиками. Пляцок привлекателен не извне, как торт, а именно в середине – многоярусный, цветной, с разнообразным наполнением.

Пляцки во Львове / "Школа жизни"

Поверьте: галицкие хозяйки пекут такие прекрасные пляцки, что любая ресторация города позавидует. Также не отказывайте себе в удовольствии попробовать такие макагиги: макаґіґи – солодощі;

андру́ти – вафлі;

бомбо́ни – цукерки;

пішінґер – вафельний торт-перекладанець;

цукорок – цукерка;

цвібак – бісквіт;

мармуро́к – кекс;

льоди – морозиво;

Сладости во Львове / Lviv Travel

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И обязательно угоститесь такими мециями:

мециї – делікатеси;

ґаляре́тка – желе;

бухт – булочка з начинкою;

конфіту́ра – желеподібне варення;

мармуля́да – варення;

повило – повидло;

прецель – бублик;

герба́та – чай;

Вместо чашечки ароматного кофе с рудника можете еще заказать чашечку крепкой гербаты. Приятного аппетита!