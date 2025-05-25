Сладости на львовском диалекте: что такое "конфитура, бомбоны, цвибак и мармурок"
В украинском языке есть немало интересных и уникальных слов. В частности, много колоритных среди диалектизмов.
Здесь они – на разный цвет и вкус. В частности, если вы хотите описать ими разнообразные сладости. 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" при этом подскажет, какие вкусные словечки вы услышите во Львове.
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Как называют сладости на львовском диалекте
У двадцать восьмой подборке расскажем, как интересно и колоритно в городе Льва и вообще на Галичине называют различные виды сладостей. Эти названия вам пригодятся, в частности, если вы зайдете в какую-то прекрасную местную ресторацию на чашечку ароматного кофе и пляцки.
- Ресторація – ресторан;
- філіжа́нка – горнятко, чашка;
- пляцок – 1) солодкий пиріг; 2) корж; 3) щось плескате;
Пляцками на Западе Украины называют особую сладкую выпечку. Этот десерт похож на торт, только прямоугольной формы. Его подают нарезанным квадратиками. Пляцок привлекателен не извне, как торт, а именно в середине – многоярусный, цветной, с разнообразным наполнением.
Пляцки во Львове / "Школа жизни"
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макаґіґи – солодощі;
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андру́ти – вафлі;
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бомбо́ни – цукерки;
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пішінґер – вафельний торт-перекладанець;
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цукорок – цукерка;
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цвібак – бісквіт;
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мармуро́к – кекс;
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льоди – морозиво;
Сладости во Львове / Lviv Travel
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И обязательно угоститесь такими мециями:
- мециї – делікатеси;
- ґаляре́тка – желе;
- бухт – булочка з начинкою;
- конфіту́ра – желеподібне варення;
- мармуля́да – варення;
- повило – повидло;
- прецель – бублик;
- герба́та – чай;
Вместо чашечки ароматного кофе с рудника можете еще заказать чашечку крепкой гербаты. Приятного аппетита!