Укр Рус
Учеба Саморазвитие Сладости на львовском диалекте: что такое "конфитура, бомбоны, цвибак и мармурок"
25 мая, 16:00
4

Сладости на львовском диалекте: что такое "конфитура, бомбоны, цвибак и мармурок"

Мария Волошин

В украинском языке есть немало интересных и уникальных слов. В частности, много колоритных среди диалектизмов.

Здесь они – на разный цвет и вкус. В частности, если вы хотите описать ими разнообразные сладости. 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" при этом подскажет, какие вкусные словечки вы услышите во Львове.

К теме Заказывайте кваргель, клюски и гербату: какие интересные блюда "прячут" львовские рестораны

Как называют сладости на львовском диалекте

У двадцать восьмой подборке расскажем, как интересно и колоритно в городе Льва и вообще на Галичине называют различные виды сладостей. Эти названия вам пригодятся, в частности, если вы зайдете в какую-то прекрасную местную ресторацию на чашечку ароматного кофе и пляцки.

  • Ресторація – ресторан;
  • філіжа́нка – горнятко, чашка;
  • пляцок – 1) солодкий пиріг; 2) корж; 3) щось плескате;

Пляцками на Западе Украины называют особую сладкую выпечку. Этот десерт похож на торт, только прямоугольной формы. Его подают нарезанным квадратиками. Пляцок привлекателен не извне, как торт, а именно в середине – многоярусный, цветной, с разнообразным наполнением.

Пляцки во Львове / "Школа жизни"

Поверьте: галицкие хозяйки пекут такие прекрасные пляцки, что любая ресторация города позавидует.
 
Также не отказывайте себе в удовольствии попробовать такие макагиги:
  • макаґіґи – солодощі;
  • андру́ти – вафлі;
  • бомбо́ни – цукерки;
  • пішінґер – вафельний торт-перекладанець;
  • цукорок – цукерка;
  • цвібак – бісквіт;
  • мармуро́к – кекс;
  • льоди – морозиво;

Сладости во Львове / Lviv Travel

Читайте Вендлины, хаблина и карманадля: дегустируем вкусную еду в галицкой ресторации

И обязательно угоститесь такими мециями:

  • мециї – делікатеси;
  • ґаляре́тка – желе;
  • бухт – булочка з начинкою;
  • конфіту́ра – желеподібне варення;
  • мармуля́да – варення;
  • повило – повидло;
  • прецель – бублик;
  • герба́та – чай;

Вместо чашечки ароматного кофе с рудника можете еще заказать чашечку крепкой гербаты. Приятного аппетита!