Солодощі на львівському діалекті: що таке "конфітура, бомбони, цвібак і мармурок"

В українській мові є чимало цікавих та унікальних слів. Зокрема, багацько колоритних серед діалектизмів.

Тут вони – на різний колір і смак. Зокрема, якщо ви хочете описати ними різноманітні солодощі. 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" при цьому підкаже, які смачні слівця ви почуєте у Львові.

До теми Замовляйте кварґель, клюски і гербату: які цікаві страви "ховають" львівські ресторації

Як називають солодощі на львівському діалекті

У двадцять восьмій добірці розповімо, як цікаво та колоритно у місті Лева і загалом на Галичині називають різноманітні види солодощів. Ці назви вам згодяться, зокрема, якщо ви зайдете у якусь файну місцеву ресторацію на філіжанку запашної кави і пляцки.

Ресторація – ресторан;

філіжа́нка – горнятко, чашка;

пляцок – 1) солодкий пиріг; 2) корж; 3) щось плескате;

Пляцками на Заході України називають особливу солодку випічку. Цей десерт схожий на торт, тільки прямокутної форми. Його подають нарізаним квадратиками. Пляцок привабливий не ззовні, як торт, а саме в середині – багатоярусний, кольоровий, з різноманітним наповненням.

Пляцки у Львові / "Школа життя"

Повірте: галицькі господині печуть такі файні пляцки, шо будь-яка ресторація міста позаздрить. Також не відмовляйте собі у задоволенні скушувати такі макаґіґи: макаґіґи – солодощі;

андру́ти – вафлі;

бомбо́ни – цукерки;

пішінґер – вафельний торт-перекладанець;

цукорок – цукерка;

цвібак – бісквіт;

мармуро́к – кекс;

льоди – морозиво;

Солодощі у Львові / Lviv Travel

Читайте Вендлини, хабліна і карманадля: дегустуємо смачне їджинє у галицькій ресторації

І обов'язково пригостіться такими мециями:

мециї – делікатеси;

ґаляре́тка – желе;

бухт – булочка з начинкою;

конфіту́ра – желеподібне варення;

мармуля́да – варення;

повило – повидло;

прецель – бублик;

герба́та – чай;

Замість філіжанки запашної кави з копальні можете ще замовити горнятко міцної гербати. Смачного!