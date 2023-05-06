То є Львів ґоноровий: какие "файні" галицкие словечка вас поразят и влюбят

В эти выходные Львов отмечает День рождения. Городу Льва исполнилось уже 767 лет.

Сегодня не только галичане, но и многие туристы знают: Львов – это не только красивая архитектура, вкусный кофе, но и колоритный местный говор. И по случаю рождения города Льва 24 Канал познакомит вас с некоторыми "ладними" галицкими словечками.

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Какие галицкие словечка придутся вам по душе

Так, как "нині" имеем День города, то, как "порядні галичани" (укр.), обуйте "ладні мешти", надевайте "маринарку" и "шпацируйте" на площадь Рынок – выпить "філіжанку" кофе.

Даже если "зимно" – не будьте очень "ґонорові". Все равно идите. Такая "оферта" (укр.), когда на улицах города можно встретить самого короля, бывает только раз в год.



Король и королева на День города во Львове / фото ЛГС

Но "за тою філіжанкою" (укр.) не забывайте, что в стране – "вОйна" (укр.). Как будет "алярм", то бегите в "криївку" (укр.).

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И еще одно: как идете на "здибанку" (укр.) во львовскую "кнайпу" с какой-то "файною кобітою" (укр.), имейте в виду: по центру Львова ходят "батяри" (укр.). Могут даже ездить на "роверах" (укр.). Так что смотрите пристально, чтобы вас не постигал какой-то досадный "трафунок" (укр.).



Батяры на велосипедах / dyvys.info

Только я вас прошу: не говорите, что "ото всьо – якась "бздура" (укр.). Как нет – то "файно є" (укр.) – вы готовы запоминать эти слова.

Если вы не знаете, что они означают, предлагаем вам небольшую праздничную подборку.

алярм – тривога;

криївка – підземне сховище;

мешти – туфлі;

філіжанка – чашка;

маринарка – піджак;

кобіта – жінка;

батяр – хуліган;

ґоноровий – гордий;

оферта – пропозиція;

зимно – холодно;

ладний – гарний;

файно – добре;

трафунок – випадок;

здибанка – зустріч;

ровер – велосипед;

кнайпа – ресторанчик;

шпацирувати – прогулюватись;

война – війна;

бздура – дурниця.

И это далеко не все "файні" (укр.) галицкие слова, которые вас удивят и влюбят. Обещаем впоследствии знакомить вас с не менее колоритными словечками из "галицької ґвари" (укр.).

А пока хорошая погода – идите на "щпацер" (укр.) и запоминайте эти прекрасные слова. Можете даже подслушать некоторые у "Скрябина" в композиции о Львове.