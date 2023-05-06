То є Львів ґоноровий: які файні галицькі слівця вас вразять та закохають

Цими вихідними Львів відзначає День народження. Місту Лева виповнилося вже 767 років.

Сьогодні не лише галичани, але й чимало туристів знають: Львів – це не лише красива архітектура, смачна кава, а й колоритна місцева говірка. І з нагоди уродин міста Лева 24 Канал познайомить вас із деякими ладними галицькими словечками.

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Які галицькі слівця припадуть вам до душі

Так, як нині маємо День міста, то, як порядні галичани, взувайте ладні мешти, одівайте маринарку і шпацируйте на площу Ринок – випити філіжанку каву.

Навіть якщо зимно – не будьте дуже ґонорові. Все одно йдіть. Така оферта, коли на вулицях міста можна зустріти самого короля, буває тільки раз в рік.



Король і королева на День міста у Львові / фото ЛМР

Але за тою філіжанкою не забувайте, що в країні – вОйна. Як буде алярм, то тікайте в криївку.

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І ше одне: як йдете на здибанку до львівської кнайпи з якоюсь файною кобітою, майте на увазі: центром Львова ходять батяри. Можуть навіть їздити на роверах. То дивіться пильно, щоби вас не спіткав якийсь прикрий трафунок.



Батяри на роверах / dyvys.info

Тільки я вас прошу: не кажіть, що ото всьо – якась бздура. Як ні – то файно є – ви готові запам'ятовувати ці слова.

Якщо ж ви не знаєте, що вони означають, пропонуємо вам невелику святкову добірку.

алярм – тривога;

криївка – підземне сховище;

мешти – туфлі;

філіжанка – чашка;

маринарка – піджак;

кобіта – жінка;

батяр – хуліган;

ґоноровий – гордий;

оферта – пропозиція;

зимно – холодно;

ладний – гарний;

файно – добре;

трафунок – випадок;

здибанка – зустріч;

ровер – велосипед;

кнайпа – ресторанчик;

шпацирувати – прогулюватись;

война – війна;

бздура – дурниця.

І це далеко не всі файні галицькі словечка, які вас здивують та закохають. Обіцяємо згодом знайомити вас із не менш колоритними словечками з "галицької ґвари".

А поки гарна погода – йдіть на шпацер і запам'ятовуйте ці файні слова. Можете навіть підслухати деякі у "Скрябіна" у композиції про Львів.