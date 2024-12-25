Пляцки и коляда фест файные: какие интересные галицкие словечки украсят ваши Ридзвяные праздники
Во всей Украине Рождество Христово теперь празднуют 25 декабря. Это время семейного уюта, коляды и различных аутентичных традиций.
Познакомиться с колоритными рождественскими обычаями можно, в частности, на Галичине. І 24 Канал вам в этом поможет в рубрике "Скажи мне по-галицки".
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Как празднуют Рождество на Галичине
У двенадцатой подборке немного расскажем вам, как галичане празднуют Рождественские праздники. А также познакомим вам с интересными праздничными словечками из местного говора.
На Сочельник галичане не идут на "фестини в ресторацію", а празднуют дома. Это время, когда вся фамула собирается за праздничным столом. Ставят дидуха, вспоминают колядки и ждут, когда взойдет первая звезда на небе.
Потом садятся к святому ужину и слушают, что скажет папа. Дети сразу тянутся ручками к таци, чтобы продегустировать, или прекрасные пляцки на этот праздник испекла мама.
- та́ца – таця;
- фа́мула – сім'я;
- фестини – святкова забава;
Мама же смотрит на папу, чтобы напомнил детям, что прежде чем набивать вантух мециями, надо помолиться, попробовать кутью и другие 11 блюд. И чтобы не умудрились гандричиться.
- ва́нтух – живіт;
- мециї – делікатеси;
- гандричитися – сперечатися;
И раз уж сели к столу все вместе в красивом анцугу, то надо и какую-то ладную совместную знимку сделать.
- знимка – фотографія;
- анцуґ – одяг;
- ладний – красивий;
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Но дети все равно думают о пляцках и коляде. Как пляцки вкусные, то детвора хвалит маму и говорит, что они фест файные. Даже лучше, чем цукорки.
- фест – добре; дуже;
- цукорок – цукерка;
А так, как у детей сейчас ферии, то фрайды – полная хата. После пляцков в ход идут фортепиан и древняя галицкая коляда. Родители с того радуются, потому что знают, что это – не убытки. Чтобы в спокойствии, безопасности и все вместе.
- фе́рії – канікули;
- фра́йда – радість; забава;
- фортеп'ян – фортепіано;
- цент – гріш;
А если вы не знаете, какими вкусными потравами на праздничных столах могут похвастаться галицкие хозяйки на Святой вечер и Святого Василия, то немного подождите – расскажем об этом в одной из следующих праздничных подборок.
А вы пока готовьте какой прекрасный цент и цукорки, потому что колядники и вертепы – уже на пороге. Христос ся рождае!
Вертеп колядует на Рождественские праздники: видео