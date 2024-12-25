Пляцки і коляда фест файні: які цікаві галицькі слівця прикрасять ваші Рідзвяні свята
У всій Україні Різдво Христове тепер святкують 25 грудня. Це час сімейного затишку, коляди та різноманітних автентичних традицій.
Познайомитися із колоритними різдвяними звичаями можна, зокрема, на Галичині. І 24 Канал вам у цьому допоможе у рубриці "Скажи мені по-галицьки".
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Як святкують Різдво на Галичині
У дванадцятій добірці трохи розкажемо вам, як галичани святкують Різдвяні свята. А також познайомимо вам із цікавенькими святковими словечками із місцевої говірки.
На Святвечір галичани не йдуть на фестини в ресторацію, а святкують вдома. Це час, коли вся фамула збирається за святковим столом. Ставлять дідуха, згадують колядки і чекають, коли зійде перша зірка на небі.
Потім сідають до святої вечері і слухають, що скаже тато. Діти відразу тянуться рученьками до таци, аби продегустувати, чи файні пляцки на цей празник спекла мама.
- та́ца – таця;
- фа́мула – сім'я;
- фестини – святкова забава;
Мама ж дивиться на тата, щоб нагадав дітям, що перш ніж набивати вантух мециями, треба помолитися, скуштувати кутю й інші 11 страв. І щоб не примудрилися гандричитися.
- ва́нтух – живіт;
- мециї – делікатеси;
- гандричитися – сперечатися;
І як вже сіли до столу всі разом в красивому анцугу, то треба і якусь ладну спільну знимку зробити.
- знимка – фотографія;
- анцуґ – одяг;
- ладний – красивий;
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Але діти все одно думають про пляцки і коляду. Як пляцки смачні, то дітвора хвалить маму і каже, шо вони фест файні. Навіть ліпші, ніж цукорки.
- фест – добре; дуже;
- цукорок – цукерка;
А так, як у дітей зараз ферії, то фрайди – повна хата. Після пляцків в хід йдуть фортеп'ян і давня галицька коляда. Батьки з того тішаться, бо знають, що то – не збитки. Аби у спокої, безпеці та всі разом.
- фе́рії – канікули;
- фра́йда – радість; забава;
- фортеп'ян – фортепіано;
- цент – гріш;
А якщо ви не знаєте, якими смачними потравами на святкових столах можуть похвалитися галицькі господині на Святий вечір і Святого Василя, то трохи почекайте – розкажемо про це в одній із наступних святкових добірок.
А ви поки готуйте який файний цент і цукорки, бо колядники і вертепи – вже на порозі. Христос ся рождає!
Вертеп колядує на Різдвяні свята: відео