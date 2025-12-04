Маленький Эйнштейн: 15-летний парень получил докторскую степень и стремится исследовать бессмертие

15-летний подросток из Бельгии защитил докторскую диссертацию по квантовой физике. Его назвали "маленьким Эйнштейном".

Речь идет о студенте Антверпенского университета Лоране Симонсе. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Science Alert.

Что известно об этом студенте?

Лоран Симонс защитил свою диссертацию на этой неделе в Антверпенском университете.

Парень имеет фотографическую память и IQ 145. Он начал учиться в возрасте четырех лет. В 6 лет закончил начальную школу. Когда ему было 11 лет, Лоран поставил себе амбициозную и даже безумную цель – бессмертие или по крайней мере продление жизни. Это произошло после потери дедушки и бабушки.

В возрасте 12 лет парень получил степень магистра по квантовой физике благодаря своему исследованию о бозонах и черных дырах.

Лоран может быть даже самым молодым человеком в мире, получившим докторскую степень в этой области. Однако точно сказать невозможно, ведь настоящей рейтинговой системы для сравнения не существует.

Что изменится в области украинской науки?