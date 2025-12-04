Маленький Ейнштейн: 15-річний хлопець здобув докторський ступінь і прагне дослідити безсмертя

15-річний підліток із Бельгії захистив докторську дисертацію з квантової фізики. Його назвали "маленьким Ейнштейном".

Мовиться про студента Антверпенського університету Лорана Сімонса.

Що відомо про цього студента?

Лоран Сімонс захистив свою дисертацію цього тижня в Антверпенському університеті.

Хлопець має фотографічну пам'ять та IQ 145. Він почав навчатися у віці чотирьох років. У 6 років закінчив початкову школу. Коли йому було 11 років, Лоран поставив собі амбітну й навіть божевільну ціль – безсмертя або принаймні продовження життя. Це сталося після втрати дідуся і бабусі.

У віці 12 років хлопець здобув ступінь магістра з квантової фізики завдяки своєму дослідженню про бозони та чорні діри.

Лоран може бути навіть наймолодшою людиною у світі, яка здобула докторський ступінь у цій галузі. Однак точно сказати неможливо, адже справжньої рейтингової системи для порівняння не існує.

