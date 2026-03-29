"Мариво" или "марево" от авторов правописания: как писать, чтобы не ошибиться на НМТ
- В TikTok возникла дискуссия о правильности написания слова "мариво" или "марево", что вызывает путаницу в украинском правописании.
- Новая редакция правописания была официально утверждена 1 марта, с целью унификации правил и уменьшения противоречивых случаев в языке.
В TikTok вспыхнула дискуссия из-за написания слова "мариво" или "марево"". Репетитор объяснила нюансы, однако пользователи массово жалуются на путаницу в правописании.
Почему в правописании путаница с "маревом" (или "маривом")?
В соцсети TikTok репетитор по литературе Оксана Николаевна обратила внимание на противоречивый момент в украинском правописании. Речь идет о написании слова – "мариво" или "марево", которое может вызвать трудности во время экзаменов НМТ.
По ее словам, в пособии по правописанию 2023 года авторства Александр Авраменко и Александр Тищенко нормативным указан вариант "марево". В то же время в электронной версии правописания уже появилось уточнение, где правильным является "мариво".
Так как все-таки правильно: смотри видео
Репетитор объясняет это происхождением слова: "мариво" логично образуется от "марив", "марили". В то же время пример со словом "зарево", который приводят авторы, по ее мнению, не имеет четкого объяснения, что только усиливает путаницу.
Люди не знают, как правильно писать слово
В комментариях под видео пользователи активно обсуждают эту тему – и далеко не все довольны изменениями. Некоторые признаются, что уже запутались в правилах.
Я скоро сдуру с этим правописанием,
– пишут под сообщением.
Другие обращают внимание, что постоянные изменения затрудняют обучение как для школьников, так и для учителей. "Жаль учеников и учителей, которые вынуждены заново запоминать", – отмечают в комментариях.
Люди уже совсем запутались / Скриншот с TikTok
В то же время часть пользователей пытается найти логику. Например, предполагают, что "марево" может означать природное явление, а "марево" – состояние человека (от "марить"). Однако официального четкого объяснения этого разграничения пока нет.
Некоторые пользователи также иронизируют над ситуацией или признаются, что и в дальнейшем будут использовать привычный вариант написания.
Новое правописание недавно утвердили
В то же время в Украине продолжается обновление языковых норм. 1 марта официально утвердили новую редакцию правописания, о чем сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
Документ имеет целью унифицировать правила и уменьшить количество противоречивых случаев в языке. Ожидается, что это поможет ученикам и учителям легче ориентироваться в правописании и избегать ошибок.
В частности, обновление важно для подготовки к Национальному мультипредметному тесту, ведь четкие языковые нормы должны помочь избежать неоднозначностей во время выполнения заданий участниками НМТ.
