Языковед рассказала, почему Россия так упорно пыталась уничтожить украинский язык

Если исчезает язык, исчезает и народ, который на нем разговаривает. Почему россияне и их империя постоянно вели войну с нашим языком, пытаясь принудить украинцев отречься от нее и перейти на русский.

Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала выдающаяся украинская языковед, доктор филологических наук и профессор Лариса Масенко. Она отметила: имперцы знали, что без своего языка украинцы превратятся в один народ с россиянами, о чем и заявляет Путин, развязав войну на уничтожение украинского народа.

Важно Ї против Z: как украинский язык стал оружием, символом сопротивления и линией обороны

Почему Россия так упорно пыталась уничтожить украинский язык

Масенко акцентировала, что украинская нация сформирована на украинском языке. Именно язык отличает нас от других народов, прежде всего, от россиян. Они уже более трех веков пытаются уничтожить украинский язык, потому что он объединяет своих носителей в самостоятельное, независимое от них сообщество.

Несмотря на усилия имперцев, украинский язык выстоял. Как основа украинской культуры и идентичности он стал мощным источником сопротивления захватническим намерениям россиян,

– подчеркнула языковед.

Также она добавила, что народ, так мужественно противостоящий невероятно жестокому и значительно более многочисленному агрессору в борьбе за свободу, вызвал большое уважение и восхищение.

Если и на фронте, и в тылу украинцы так же преданно отстаивают свою независимость, то это означает, что они обладают сильной культурой,

– уточнила профессор.

И заметила, что сейчас во всем мире наблюдается стремительный рост интереса к нашей стране, многие за рубежом начали изучать наш язык и интересоваться украинской культурой.

Как украинский язык стал оружием, символом сопротивления и линией обороны во время полномасштабной войны с Россией, а также, как важно поддерживать этот языковой костер всегда и везде,