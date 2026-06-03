Без обязательной математики: в формуле НМТ могут произойти серьезные изменения

Нардепы предлагают изменить формулу национального мультипредметного теста. В частности, уменьшить количество предметов с 4 до 3.

Также переместить математику из обязательных предметов в выборочные. Об этом в фейсбуке написала нардеп Юлия Гришина.

Смотрите также Раздаются жалобы: являются ли задания НМТ чрезвычайно сложными

Почему предлагают изменения?

Однако такие предложения звучат по тестированию на следующий год. В этом году уже изменений не будет.

Гришина рассказала, что нардепы зарегистрировали альтернативный правительственному законопроект по уменьшению количества предметов НМТ.

Она говорит, это необходимо, в частности, чтобы остановить выезд молодежи за границу. Также вспомнила и о том, что во время войны уровень знаний учащихся снизился. А МОН Украины, по ее словам, в течение последних лет не решил важные образовательные вопросы по компенсации образовательных потерь, повышение зарплат учителей и тому подобное.

Вспомнила народная избранница и о нереалистичных условиях сдачи тестирования на сегодня.

В нынешних реалиях 4 предмета в один день и 4 часа тестирования подряд - это не просто чрезмерная психологическая нагрузка, а еще и прямой риск прерывания экзамена из-за тревог или обстрелов в укрытиях,

– говорит она.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Какие изменения могут произойти на НМТ?

Предложения по новой формуле НМТ должны были бы воплотить в жизнь как минимум на период военного положения.

️Два обязательных предмета (украинский язык и история Украины) + один предмет на выбор поступающего,

– предлагают нардепы.

️Математика останется в списке предметов, но будет выборочной. Гришина говорит, что для государства стратегически важно поддерживать технические и инженерные специальности. Лучше, чтобы МОН позаботилось о мотивации поступающих. В частности, увеличило вес вступительного балла по математике через коэффициенты, повысило стипендии тем, кто учится по этим специальностям и тому подобное.