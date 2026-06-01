Деталями он поделился в интервью "Радио Свобода". В частности, отметил, что НМТ критикуют за сложность задач.

Является ли НМТ сложным?

Министр говорит, что на самом деле тесты не являются чрезвычайно сложными.

Многие составляют их, и просто мы составляем иногда для эксперимента, чтобы посмотреть на уровень сложности тех или иных тестов по тем или иным предметам. Прошлогодние тесты составляем. И они не являются сложными,

– отмечает Лисовой.

И добавляет, что ежегодно ученики сдают НМТ достаточно качественно. Средний результат – от 134 до 155 баллов. Такие результаты дают шанс на поступление в вуз. Более этот показатель – это уже высокие результаты – и наоборот.

Обязательно ли сдавать НМТ для поступления?

Чиновник говорит, что общий уровень сдачи НМТ достаточно высокий и позволяет поступить в любой украинский вуз.

Напоминаю: НМТ не является обязательным. Ты можешь выбирать обучение в профессиональном колледже, в профессиональном предвысшем образовании, в профессиональном образовании. И это тоже хорошая траектория,

– уточнил он.

И добавил, что на рынке труда зарплаты, которые предлагают выпускникам колледжей и училищ, достаточно высоки. И это тоже хорошая траектория профессионального развития и самореализации.

Что известно об НМТ в 2026 году?