Деталями он поделился в интервью "Радио Свобода". В частности, отметил, что НМТ критикуют за сложность задач.
Смотрите также Подготовки учеников к экзамену нет: Лубинец жестко высказался об НМТ
Является ли НМТ сложным?
Министр говорит, что на самом деле тесты не являются чрезвычайно сложными.
Многие составляют их, и просто мы составляем иногда для эксперимента, чтобы посмотреть на уровень сложности тех или иных тестов по тем или иным предметам. Прошлогодние тесты составляем. И они не являются сложными,
– отмечает Лисовой.
И добавляет, что ежегодно ученики сдают НМТ достаточно качественно. Средний результат – от 134 до 155 баллов. Такие результаты дают шанс на поступление в вуз. Более этот показатель – это уже высокие результаты – и наоборот.
Смотрите также Какая самая большая проблема при сдаче НМТ
Обязательно ли сдавать НМТ для поступления?
Чиновник говорит, что общий уровень сдачи НМТ достаточно высокий и позволяет поступить в любой украинский вуз.
Напоминаю: НМТ не является обязательным. Ты можешь выбирать обучение в профессиональном колледже, в профессиональном предвысшем образовании, в профессиональном образовании. И это тоже хорошая траектория,
– уточнил он.
И добавил, что на рынке труда зарплаты, которые предлагают выпускникам колледжей и училищ, достаточно высоки. И это тоже хорошая траектория профессионального развития и самореализации.
Смотрите также Лисовой рассказал, вернут ли ВНО
Что известно об НМТ в 2026 году?
- В этом году НМТ будут сдавать более 355 тысяч участников.
- Экзамен будет проходить в рамках основной и дополнительной сессии.
- Оценивание началось 20 мая. Основная продлится до 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.