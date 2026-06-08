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Учеба Образование в Украине "Можем сделать хуже": Свириденко рассказала, будет ли математика обязательной на НМТ
8 июня, 17:21
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"Можем сделать хуже": Свириденко рассказала, будет ли математика обязательной на НМТ

Мария Волошин

В Украине продолжаются споры о переносе математики в список выборочных предметов на НМТ вместо обязательных. Глава правительства Юлия Свириденко не поддерживает идею изменения структуры теста.

Как и отмена для математики статуса обязательного предмета. Об этом премьер рассказала во время конференции "Образование новой Украины 2.0".

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Что говорит премьер об изменениях в НМТ?

Чиновница заявила, что вряд ли в последующие годы изменят структуру НМТ, в частности заберут из обязательных предметов математику. Это неправильно. По ее мнению, сами разговоры об этом странные.

Глава правительства говорит, что к этому вопросу надо относиться спокойно. Она акцентировала, что математика в рамках действующих образовательных программ является предметом, который поступающие должны сдать.

Она также предостерегла от решений, которые могут казаться простыми для поступающих, но в итоге будут иметь негативные последствия.

Понятно, что природа человека такая, что всегда хочется легче, проще, но на самом деле мы таким решением можем сделать только хуже, 
– резюмировала Свириденко.

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Что известно об изменениях в НМТ?

  • Народные депутаты предложили изменить формулу НМТ уже в следующем году. В частности, уменьшить количество предметов до трех.
  • Украинцы устроили дискуссию относительно того, надо ли забирать математику из списка обязательных предметов.
  • Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко считает, что математика должна оставаться среди обязательных предметов УМТ, поскольку именно результаты этого экзамена, наряду с результатами по украинскому языку, являются лучшими предикторами успешности будущих студентов.
  • Глава МОН Оксен Лисовой заявил, что математика должна быть обязательным предметом.

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Юлия Свириденко
НМТ