Скольком украинцам понадобились знания по математике, полученные в школе

89% опрошенных украинцев понадобились знания по математике, полученные в школе. 11% респондентов заявили обратное.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии. 70% опрошенных заявили, что используют математику в повседневной жизни.

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Пригодились ли украинцам знания по математике, полученные в школе

71% респондентов отметили, что знания по математике нужны им при взаимодействии с банками, получении кредита, оплате услуг и т.д.

68% опрошенных заявили, что математика способствовала развитию их логического мышления. 61% принявших участие в опросе заявил, что знания по математике использует для помощи с этим предметом своим школьникам.

В вузе же математика требовалось 55% украинцев. 48% участников опроса отметили, что с математикой связана их работа.

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Нужно ли увеличить количество часов для изучения математики

Украинцы также ответили на вопрос, нужно ли увеличить/уменьшить количество часов для изучения математики в школах. 51% считает, что нужно оставить все как есть.

Социологи при этом говорят, что решение математических задач стимулирует людей делать логические выводы, способствует развитию критического мышления, умению анализировать информацию.