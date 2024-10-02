В ВРУ советуют отменить финансирование изготовления школьных медалей

Образовательный комитет Верховной Рады рекомендовал Комитету по вопросам бюджета отменить финансирование на изготовление медалей для выпускников школ. И сделать это в проекте государственного бюджета на 2025 год.

Так, Комитет советует сократить на 3,1 миллиона гривен финансирование по программе "Общегосударственные мероприятия в сфере образования". Последнее предусмотрели на изготовление медалей для выпускников школ.

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Образовательный комитет советует отменить финансирование школьных медалей

Заметим, что в августе образовательный омбудсмен направил письмо в Министерство образования и науки и профильный комитет Верховной Рады с предложением пересмотреть систему награждения выпускников школ золотой и серебряной медалями.

Интересно! Бывший образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в начале этого года сообщал, что в прошлом году государство потратило 1,8 миллиона гривен для закупки 21,3 тысячи медалей, а в 2022 году – 1,77 миллиона гривен для закупки 20,6 тысячи медалей для награждения выпускников.

11 сентября Образовательный комитет Верховной Рады посоветовал отменить вручение в школах золотых и серебряных медалей государственного образца. Впоследствии глава этого Комитета Сергей Бабак заявил, что школы и в дальнейшем смогут вручать золотые и серебряные медали своим выпускникам, но не за деньги государства.

Зато министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что вопрос отмены вручения в школах золотых и серебряных медалей надо "отдать" на общественное обсуждение.

Украинцы высказали разные мнения по этому поводу. Одни считают, что медали являются моральной компенсацией за достижения на олимпиадах и конкурсах, другие считают, что такие награды ученикам не нужны, ведь главное – знания.