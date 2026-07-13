Перевод на бюджет в вузе: будет ли действовать это правило в 2026 году и кто сможет претендовать на него

В этом году абитуриенты вузов смогут перевестись на бюджетные места. Для этого они должны быть предварительно зачислены на контракт по соответствующей специальности.

Об этом сообщает Osvita.ua. Кто может это сделать и как – читайте далее.

Как перевестись на бюджет

Право на перевод на вакантные места государственного (регионального) заказа имеют лица, которые ранее не получали рекомендаций к зачислению на такие места.

Абитуриент не будет иметь права на перевод, если в его заявлении о поступлении указано, что он претендует только на места на контракте и знает о невозможности перевода в рамках вступительной кампании на бюджет.

Перевод будет продолжаться до 20 августа 2026 года. Он будет осуществляться на места в рейтинговых списках, право поступления на которые не используют рекомендованные к зачислению на них абитуриенты.

По всем специальностям право на перевод имеют те абитуриенты, у которых есть предусмотренные законом льготы. Перечень таких лиц приведен в Порядке приема на обучение в вузы.

Кто имеет право на обязательный перевод

Обязательно переведут на вакантные бюджетные места абитуриентов, если они зачислены на обучение по другим источникам финансирования на открытое или фиксированное конкурсное предложение и относятся к одной из следующих льготных категорий:

дети погибших (умерших) лиц, определенных в части первой статьи 101 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", лица из их числа;

дети погибших (умерших) лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

лица, один из родителей которых погиб или умер в результате ранений, увечий, контузий или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства;

лица, один из родителей которых является участником боевых действий на территории других государств, погибшим (пропавшим без вести) или умершим в результате ранения, контузии или увечья, полученных во время военных действий и конфликтов на территории других государств, а также в результате заболевания, связанного с пребыванием на территории других государств во время этих действий и конфликтов;

лица, у которых один из родителей (усыновителей) был военнослужащим, погибшим или признанным без вести пропавшим во время исполнения им обязанностей военной службы;

лица, у которых один из родителей (усыновителей) был полицейским, погибшим или признанным без вести пропавшим при исполнении им служебных обязанностей, в течение трех лет после получения соответствующего общего среднего образования.

Кого переведут при наличии вакантных мест

Перевод других категорий лиц зависит от наличия вакантных бюджетных мест. Право на перевод при наличии свободных бюджетных мест имеют:

лица с инвалидностью I, II групп и дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, которым не противопоказано обучение по выбранной специальности;

лица с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших от Чернобыльской катастрофы, в отношении которых установлена причинно-следственная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, больные в результате Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью (категория 1) и их несовершеннолетние дети, а также лица, постоянно прожившие в зоне безусловного (обязательного) отселения с момента аварии до принятия постановления об отселении (категория 2) и их несовершеннолетние дети;

дети лиц, а также лица из их числа, которые в год поступления получили образовательный уровень, на основании которого происходит поступление, признанные пострадавшими участниками Революции Достоинства, участниками боевых действий, лицами с инвалидностью вследствие войны, в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", внесенных в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, признанных лицами, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

шахтеров, имеющих стаж подземной работы не менее трех лет, а также в течение трех лет после получения общего среднего образования лица, родители которых являются шахтерами и имеют стаж подземной работы не менее 15 лет или которые погибли в результате несчастного случая на производстве или стали лицами с инвалидностью I или II группы;

лица с инвалидностью I, II групп или дети с инвалидностью, которые в 2026 году принимали участие в основных и дополнительных сессиях НМТ (при условии представления в приемную комиссию высшего учебного заведения документа (его копии), подтверждающего статус лица с инвалидностью или ребенка с инвалидностью);

лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, лица из их числа;

лица, признанные пострадавшими участниками Революции Достоинства, участниками боевых действий в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", в частности те из них, кто проходит военную службу (кроме военнослужащих срочной службы) в порядке, определенном соответствующими положениями о прохождении военной службы гражданами Украины;

лица, место жительства которых зарегистрировано (задекларировано) на временно оккупированной территории и которые находятся на ней или переселились с нее после 1 октября 2025 года;

лица, место жительства которых зарегистрировано (задекларировано) в населенных пунктах, отнесенных к территории возможных боевых действий до 1 июля года вступления;

лица, являющиеся внутренне перемещенными лицами в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц";

дети из многодетных семей (пять и более детей).

На бюджет могут быть переведены лица, не получившие рекомендации к зачислению на бюджет, но имеющие конкурсный балл не менее 130 баллов (120 баллов в случае поступления на специальности, которым оказывается особая поддержка).

Перевод абитуриентов на вакантные бюджетные места осуществляется при отсутствии непереведенных лиц, которые должны быть переведены в обязательномобязательно, либо в случае их официально зафиксированного отказа от перевода, в порядке от более высокого к более низкому месту в рейтинговом списке в пределах каждой из указанных категорий.

В случае отсутствия достаточного количества вакантных бюджетных мест вуз использует для перевода вакантные бюджетные места с других специальностей этой отрасли.

Если мест все равно не хватает для лиц, подлежащих обязательному переводу, вуз направляет государственному (региональному) заказчику запрос на выделение дополнительных мест. Решение принимает конкурсная комиссия государственного (регионального) заказчика.

Копии документов, подтверждающих основания для получения специальных условий лицом, зачисленным на контракт, для перевода на вакантные бюджетные места, абитуриент подает одновременно с выполнением требований для зачисления на контракт. Несвоевременно поданные документы рассматриваются приемными комиссиями и соответствующими государственными (региональными) заказчиками в пределах имеющегося остатка бюджетных мест.