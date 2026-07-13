Результаты приемной кампании будут доступны в личном электронном кабинете абитуриента. Об этом сообщает Education.ua.

Как узнать о зачислении на бюджет или контракт

Рейтинговые списки рекомендованных на бюджет и контракт по заявлениям с приоритетами будут сформированы до 6 августа. Зачисление продлится до 13 августа.

Если абитуриента рекомендовали к зачислению на бюджет, статус "Допущен к конкурсу" меняется на "Рекомендован к зачислению (обучение по государственному (региональному) заказу)".

Если абитуриент, рекомендованный к зачислению, не выполняет вовремя требования к зачислению, статус изменяется на "Исключено из списка рекомендованных (обучение по государственному (региональному) заказу)". По решению приемной комиссии этот статус может быть изменен на "Допущен к конкурсу (обучение за счет средств физических и юридических лиц)".

Если лицо претендовало на контрактное место, то статус "Допущено к конкурсу" или "Допущено к конкурсу (обучение за счет средств физических и/или юридических лиц)" изменяется на статус "Рекомендовано к зачислению (обучение за счет средств физических и/или юридических лиц)".

О рекомендации к зачислению абитуриенту может сообщить и приемная комиссия вуза, ведь при регистрации в электронном кабинете он указал свои контакты. За ходом вступительной кампании можно следить и на сайтах выбранных вузов.

Важно! Если абитуриент получил рекомендацию к зачислению, важно подтвердить выбор места обучения и подать документы в учебное заведение до 18:00 11 августа.

Вступительная кампания 2026: важные новости