Результати вступної кампанії будуть відомі в особистому електронному кабінеті вступника. Про це інформує Education.ua.

Як дізнатися про вступ на бюджет або контракт

Рейтингові списки рекомендованих на бюджет і контракт за заявами з пріоритетами сформують до 6 серпня. Зарахування триватиме до 13 серпня.

Якщо абітурієнта рекомендували до зарахування на бюджет, статус "Допущено до конкурсу" змінюється на "Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)".

Якщо вступник, рекомендований до зарахування, не виконує вчасно вимоги до зарахування, статус змінюється на "Виключено зі списку рекомендованих (навчання за державним (регіональним) замовленням)". За рішенням приймальної комісії цей статус можуть змінити на "Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)".

Якщо особа претендувала на контрактне місце, то статус "Допущено до конкурсу" або "Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)" змінюється на статус "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)".

Про рекомендацію до зарахування вступникові може повідомити і приймальна комісія вишу, адже під час реєстрації електронних кабінетів він вказав свої контакти. За перебігом вступної кампанії можна слідкувати і на сайтах обраних ЗВО.

Важливо! Якщо абітурієнт отримав рекомендацію до зарахування, важливо підтвердити вибір місця навчання і подати документи до закладу до 18:00 11 серпня.

Вступна кампанія 2026: важливі новини