Про це інформує Osvita.ua. Хто може це зробити та як, читайте далі.

Як перевестися на бюджет

Право переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення мають особи, які не отримували раніше рекомендацій до зарахування на такі місця.

Вступник не матиме права на переведення, якщо у його заяві про вступ вказано, що він претендує лише на місця на контракті і знає про неможливість переведення в межах вступної кампанії на бюджет.

Переведення триватиме до 20 серпня 2026 року. Його здійснюватимуть на місця в рейтингових списках, право вступу на які не використають рекомендовані до зарахування на них вступники.

За всіма спеціальностями право на переведення мають ті вступники, в кого є передбачені законом пільги. Перелік таких осіб є у Порядку прийому на навчання до вишів.

Хто має право на обов'язкове переведення

Обов'язково переведуть на вакантні бюджетні місця вступників, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію і належать до однієї з таких пільгових категорій:

діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи з їх числа;

діти загиблих (померлих) осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов'язків військової служби;

особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов'язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.

Кого переведуть у разі наявних вакантних місць

Переведення інших категорій осіб залежить від наявності вакантних бюджетних місць. Право на переведення у разі наявних вільних бюджетних місць мають:

особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

особи з інвалідністю з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та їх неповнолітні діти та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2) та їх неповнолітні діти;

діти осіб, особи з їх числа, які в рік вступу здобули освітній рівень, на основі якого відбувається вступ, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", внесених до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, визнаних особами, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;

особи з інвалідністю I, II груп або діти з інвалідністю, які в 2026 році брали участь в основних та додаткових сесіях НМТ (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю);

особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території та які перебувають на ній або які переселилися з неї після 01 жовтня 2025 року;

особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) в населених пунктах, віднесених до території можливих бойових дій до 01 липня року вступу;

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

діти з багатодітних сімей (п'ять і більше дітей).

Перевести на бюджет можуть осіб, які не отримали рекомендації до зарахування на бюджет, але мають конкурсний бал не менше ніж 130 балів (120 балів у разі вступу на спеціальності, яким надають особливу підтримку).

Переведення вступників на вакантні бюджетні місця проводять у разі відсутності непереведених осіб, які мають переводитись обов'язково або в разі їх офіційно зафіксованої відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості вакантних бюджетних місць виш використовує для переведення вакантні бюджетні місця з інших спеціальностей цієї галузі.

Якщо місць все одно не вистачає для осіб, які підлягають обов'язковому переведенню, виш надсилає державному (регіональному) замовнику запит на виділення додаткових місць. Рішення ухвалює конкурсна комісія державного (регіонального) замовника.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на контракт, на переведення на вакантні бюджетні місця, вступник подає одночасно з виконанням вимог для зарахування на контракт. Подані несвоєчасно документи розглядають приймальні комісії та відповідні державні (регіональні) замовники в межах наявного залишку бюджетних місць.