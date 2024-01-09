В Харькове заработал метросадик: как готовят детей в школу

В Харькове "протестировали" метросадик на трех станциях метро. Дети пришли в обустроенное учебное заведение 6 и 7 января.

На занятия родители привели 411 дошкольников, сообщила директор городского департамента образования Ольга Деменко. Занятия прошли на трех станциях подземки.

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В Харькове заработал метросадик

Чиновница говорит: получилось очень круто. Дети были только на трех станциях – на "Университете", на "Победе" и на "Академике Павлове", ведь на двух других продолжается косметический ремонт.

Дошкольников пришло 411, это из всех районов города. Мы это называем пробными днями. Все прошло достаточно результативно, и мы понимаем, что в дальнейшем все будет хорошо,

– сообщила Деменко.

И добавила, что родители не сомневаются в работе метросадика, ведь видят, как эффективно работает метрошкола. Заметим, что метросад обустроили в тех же помещениях.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Сегодня метросадик посещают дети, которые 1 сентября этого года пойдут в 1 класс, уточнила чиновница.

Мы говорили, что охватим 400 – 500 детей, имея в виду занятия в субботу. А поскольку желающих оказалось 600, решили работать и в воскресенье. А это 20% всех детей, которые находятся в Харькове и планируют впервые идти в школу. Мы сделаем для воспитателей и всех работающих отдельный график работы. Отдельным трудовым договором оформим,

– отметила глава образовательного департамента.

Заявления от родителей еще принимают. Деменко говорит, что максимум могут обучать 700 детей в метро.

Раньше мы писали, как работает метрошкола в Харькове.