На занятия родители привели 411 дошкольников, сообщила директор городского департамента образования Ольга Деменко. Занятия прошли на трех станциях подземки.
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В Харькове заработал метросадик
Чиновница говорит: получилось очень круто. Дети были только на трех станциях – на "Университете", на "Победе" и на "Академике Павлове", ведь на двух других продолжается косметический ремонт.
Дошкольников пришло 411, это из всех районов города. Мы это называем пробными днями. Все прошло достаточно результативно, и мы понимаем, что в дальнейшем все будет хорошо,
– сообщила Деменко.
И добавила, что родители не сомневаются в работе метросадика, ведь видят, как эффективно работает метрошкола. Заметим, что метросад обустроили в тех же помещениях.
Сегодня метросадик посещают дети, которые 1 сентября этого года пойдут в 1 класс, уточнила чиновница.
Мы говорили, что охватим 400 – 500 детей, имея в виду занятия в субботу. А поскольку желающих оказалось 600, решили работать и в воскресенье. А это 20% всех детей, которые находятся в Харькове и планируют впервые идти в школу. Мы сделаем для воспитателей и всех работающих отдельный график работы. Отдельным трудовым договором оформим,
– отметила глава образовательного департамента.
Заявления от родителей еще принимают. Деменко говорит, что максимум могут обучать 700 детей в метро.
Раньше мы писали, как работает метрошкола в Харькове.