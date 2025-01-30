Поможет детям сохранить свою идентичность: в Литве открыли украинское учебное пространство

Общественная организация "Международная украинская школа", которая функционирует в нескольких городах Литвы, расширяет свои учебные пространства. Они направлены на то, чтобы украинские дети получали образование за рубежом и не теряли свою идентичность.

Недавно состоялось открытие нового помещения для старшей школы МУШ в Вильнюсе. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на фейсбук украинского посольства в Литве.

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Новое помещение "Международной украинской школы" в Литве

Посольстве Украины в Литве сообщило, что 28 января 2025 года в Вильнюсе открыли новое помещение старшей школы МУШ. В учебном заведении преподают предметы на украинском языке, в соответствии с учебными программами Литвы и Украины. А также дети изучают литовский язык.

Интересно! В 2022 году ОО "Международная украинская школа" получила аккредитацию Министерства образования, науки и спорта Литвы. С тех пор в стране начали ячейки в пяти городах: Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе и Панявежисе.

Участниками мероприятия были посол Украины в Литовской Республике Петр Бешта, Директор МУШ Елена Внуковская, депутат Сеймаса ЛР Артурас Зуокас, настоятель Украинской Греко-Католической Церкви Пресвятой Троицы в г. Вильнюс отец Иосафат и отец Тадей (ЧСВВ), руководители отделений школы в г. Каунас, Клайпеда, Шяуляй и Панявежис, представители дипломатических представительств, аккредитованных в Литве, благотворительных организаций и волонтерских сообществ, учителя и ученики школы.

Открытие МУШ в Вильнюсе / фейсбук Посольства Украины в Литве

В тот же день, 28 января, в Вильнюсе открыли и "Школу Искусств" – это заведение станет платформой для детей и взрослых, где они смогут развивать творческие способности.

Открытие нового помещения для школы и создание художественной платформы является важным этапом в поддержке украинского образования за рубежом. Это не только помогает детям сохранить свою идентичность, но и способствует развитию культурного диалога между Украиной и Литвой'

– написали в посольстве.

Эти заведения в столице Литвы, является важным центром для украинцев, который помогает поддерживать связь с Родиной, с украинским образованием и культурой.