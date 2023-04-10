Поплавский покидает ректорство в Университете культуры

"Поющий ректор" Михаил Поплавский покидает руководство Университетом культуры. Однако из вуза не уходит.

Поплавский заявил, что 21 апреля этого года исполнится 30 лет, как он руководит Университетом культуры. Однако считает, что следует своевременно уйти со сцены.

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Поплавский покидает руководство Университетом культуры

Поплавский при этом заявил, что передаст полномочия молодому ректору. Но будет председателем Ученого совета вуза.

По его словам, всегда должен быть предел и чувство меры. Также подчеркнул, что Университет будущего – это его мечта, реализуемая вместе с командой. Чтобы стать успешным, считает Поплавский, нужно вложить в дело всю душу и сердце.

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Поплавский возглавляет Университет культуры 30 лет