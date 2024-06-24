Минобразования обновило правила поступления в аспирантуру из-за военнообязанных

Министерство образования и науки Украины изменило правила поступления в аспирантуру в 2024 году. В ведомстве говорят, что причиной стал чрезмерный ажиотаж относительно получения третьего уровня высшего образования среди мужчин призывного возраста.

В МОН отмечают: чтобы обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент избежания мобилизации, в этом году отменили поступление на дневную форму обучения по контракту. Также откорректировали правила о возобновлении обучения в аспирантуре.

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Какие изменения претерпели правила поступления в аспирантуру в 2024 году

Поступление в аспирантуру в этом году будет осуществляться исключительно по государственному заказу.

При этом бюджетных мест станет вдвое больше, чтобы дать возможность всем, кто действительно желает получить степень доктора философии (а не просто избежать мобилизации через аспирантуру), это сделать с полной поддержкой от государства. Поступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году будет возможно только на заочной и вечерней формах,

– сообщили в МОН.

И уточнили: до 2022 года в аспирантуру ежегодно поступало 7 – 8 тысяч человек.

В 2024-м на тест для поступления в магистратуру и аспирантуру записалось более 246 тысяч человек. Из них – 91 561 человек – мужчины в возрасте 25 – 60 лет, у которых уже есть степень магистра или специалиста. Такое количество четко указывает, что желание поступить в аспирантуру не мотивировано желанием осуществлять исследования или вступать на путь научной, или преподавательской карьеры, а скорее другими факторами,

– говорят в ведомстве.

И добавляют: кроме того, существует ряд схем, которые незаконно предлагают обеспечить потенциальным аспирантам поступление на дневную форму за контракт во избежание мобилизации.

Изменения обновляют в соответствии с Порядком приема на обучение для получения степеней бакалавра, магистра, доктора философии / доктора искусства в 2024 году. Также изменения действуют на основе Специального Приказа МОН, который приняли, учитывая специальные полномочия, предоставленные законом "Об образовании" на период военного положения.

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Что должны знать абитуриенты

Так, в соответствии с Порядком приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году:

Сохраняется ЕВЭ (единый вступительный экзамен) для всех поступающих в аспирантуру, но меняется вес его компонентов при расчете конкурсного балла. Поэтому все кто, зарегистрировался на ЕВЭ в 2024 году, сдают его. Допуском к вступительным экзаменам во всех ЗВО и научных учреждениях устанавливается оценка ЕВИ в части ТЗНК на уровне 160 баллов. По ЕВЭ в части иностранного языка, оценка поступающего может не учитываться в конкурсном балле при поступлении в аспирантуру. Это будет решаться на усмотрение заведения или учреждения, который может учесть экзамен по иностранному языку, или установить собственный экзамен. Зато оценка, полученная в результате сдачи ЕВЭ в части иностранного языка, остается обязательной для поступления на магистерские программы.

В части Специального Приказа МОН предусмотрены следующие нововведения:

Поступление в аспирантуру в 2024 году возможно только на дневную форму обучения по государственному заказу. То есть невозможно поступление в аспирантуру на дневную форму обучения по контракту. Увеличивается количество бюджетных мест с традиционных 3200 до 7000. Таким образом количество реальных аспирантов, которые действительно желают осуществлять научную работу и развиваться в аспирантуре обеспечат. Именно ЗВО и научные учреждения, после первичной сдачи ЕВЭ всеми желающими, своими вступительными испытаниями будут выбирать самых талантливых абитуриентов. По контракту остается заочная, а также вечерняя формы (последняя – как по государственному заказу, так и по контракту). Что важно, вечерняя и заочная формы обучения не предусматривают отсрочки от мобилизации. Перевод с других форм обучения на дневную форму обучения будет недоступен. Возобновление обучения на дневной форме разрешается только лицам, которые не являются военнообязанными, а также другим категориям, которым законно разрешено прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т.д.).

Специальный Приказ издан на базе особых полномочий МОН на период действия военного положения.

В МОН при этом отмечают, что образование – это не средство уклонения от конституционного долга. Обучение в аспирантуре является ответственным процессом, что имеет целью углублять исследовательские достижения и развивать научный пласт украинского образования в целом.