Как сказать "мнительный" на украинском: у нас есть свои точные эквиваленты

Русские слова часто незаметно укореняются в нашей речи. Но вместо того, чтобы дословно их переводить, стоит искать естественные украинские эквиваленты. Сегодня выясним, как сказать "мнительный" на украинском языке.

Каким украинским словом уместно заменить русизм "мнительный", рассказывает автор и ведущая программы "Правильно на украинском" на "Радио Трек" Оля Багний.

"Мнительный" – как сказать по-украински?

Мы не всегда замечаем, как слова из другого языка проникают в нашу повседневную речь. Привыкаем к ним, используем в разговорах, а со временем уже и не задумываемся, есть ли в украинском языке их эквиваленты. Но часто они не просто есть – они еще и точнее передают то, что мы хотим сказать.

Сегодня разберем слово "мнительный". Так называют человека, который постоянно волнуется, подозревает что-то неладное и мысленно готовится к худшему.

Украинский языковед и педагог Александр Авраменко советует использовать слова:

"помисливий",

"самовразливый".

Оба варианта помогают передать состояние человека, который чрезмерно переживает из-за возможных опасностей и неприятностей.

Він такий помисливий, що через одне непрочитане повідомлення вже уявляє найгірше.

Не будь такою помисливою: не кожне зауваження означає, що хтось хоче тебе образити.

Після пережитих неприємностей чоловік став недовірливим і помисливим.

"Мнительный" – как по-украински: смотрите видео от Оли Багний

"Помисливий человек" не просто сомневается – он часто мысленно дорисовывает самый худший сценарий. Кто-то не ответил на сообщение? Наверное, обиделся. Начальник позвал поговорить? Видимо, что-то случилось. Непривычное ощущение в теле? А вдруг это признак серьезной болезни?

Конечно, все мы порой волнуемся или подозреваем что-то неладное. Но когда такая склонность становится привычкой, слово "помисливий" может очень точно описать человека.

Словарь украинского языка в 20 томах также фиксирует слово "помисливий", хотя и отмечает его как редко употребляемое. Вот почему оно сразу не приходит на ум, и кажется, что у нас нет эквивалента слову "мнительный".

Более того, в качестве синонимов словари предлагают: "недовірливий", "підозріливий", "підозрілий". Так, эти слова тоже могут быть уместны. Однако между ними есть определенные оттенки значения, и нужно учитывать ситуацию.

Украинский язык может нас удивить – иногда достаточно лишь вспомнить нужное слово.