Кого из студентов-мужчин могут мобилизовать уже в ноябре 2024 года: объяснение эксперта

Мобилизация мужчин – важна для Украины. В 2024 году она проводится согласно закону №10449, и большинство студентов вузов имеют отсрочку. Однако, это касается не всех мужчин-студентов.

Особенности мобилизации согласно новому закону, объяснил для УНИАН, бывший нардеп, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук Владимир Пилипенко. Комментарий эксперта передает 24 Канал.

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Какие студенты попадают под мобилизацию

Юрист Владимир Пилипенко в комментарии объяснил особенности предоставления отсрочки студентам по закону №10449. Несмотря на отсрочку, некоторые мужчины могут получить повестку и попасть на фронт.

Право на отсрочку имеют мужчины-студенты, которые получают первое высшее образование и учатся на дневной или дуальной форме. Также освобождаются от призыва все аспиранты, докторанты и ассистенты-стажеры.

Отсрочку не получат студенты, которые:

учатся на вечерней или заочной форме;

получают не первое высшее образование;

получают образование, ниже имеющегося;

отказываются проходить общевойсковую подготовку (таких мужчин исключат из вуза).

Юрист Владимир Пилипенко напомнил, что лица в возрасте от 18 до 25 лет не могут быть мобилизованы. Таких граждан могут мобилизовать только с согласия, после предоставления которого подписывается контракт. Но это не касается мужчин, которые прошли военную кафедру, получили звание офицеров запаса и военно-учетную специальность. Таких людей закон дает право мобилизовать.

Важно! Вотсрочка для студентов не предоставляется автоматически. Чтобы воспользоваться таким правом, каждый студент должен подать справку из деканата в ТЦК. Если не сообщить военкомат, то человек считается военнообязанным и может получить повестку, даже уже в ноябре.

Что будет с мобилизацией студентов старше 30 лет

В 2023 году депутаты зарегистрировали законопроект, по которому студенты мужского пола по достижении возраста 30 лет лишаются права на отсрочку. Однако, пока этот закон снят с рассмотрения. Поэтому 30-летних украинцев, по-прежнему, не призывают, если они получают непрерывное первое высшее образование. Никакой возрастной границы для получения отсрочки нет.