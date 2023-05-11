Студентов могут забрать в армию: когда отсрочка от мобилизации не действует
В Украине идет военное положение и мобилизация. Среди тех, кого могут призвать в армию, – и студенты.
Они на время могут потерять отсрочку от призыва. В это время их и могут призвать в армию.
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Когда студентов могут мобилизовать
Так, студентов могут забрать в армию в то время, когда они закончат учебу на бакалаврате и поступят в магистратуру. Именно в это время они временно – не "в рядах" студентов. Сейчас также не действует отсрочка от мобилизации, ведь официально после окончания бакалавриата и до поступления в магистратуру вуза эти абитуриенты не получают образование.
К слову, порядок призыва на военную службу в нашем государстве регулируется в соответствии с законами "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Могут ли забрать в армию студентов иностранных вузов
На сегодняшний день во время военного положения студенты-мужчины, которые учатся или планируют поступать в иностранные вузы, не имеют права покидать пределы Украины.
Кого не будут мобилизовать
Все же вас не мобилизуют, если вы действуете:
- студентом ПТУ или училища;
- студентом вуза;
- ассистентом-стажером;
- аспирантом, докторантом, учится на дневной или дуальной формах.
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Поступающих призывного возраста значительно увеличилось
- Проект расследований "Наши деньги. Львов" На днях обнародовал материал, в котором говорится о значительном увеличении количества студентов-контрактников в украинских вузах. В частности, мужчин от 30 до 50 лет.
- Журналисты считают, что таким образом мужчины желают получить отсрочку от мобилизации.
- В законодательстве отмечено, что мужчины, обучающиеся на дневной форме обучения, получают отсрочку от мобилизации.
- В 2022 году, к слову, условия поступления для поступающих на платное обучение существенно упростили.
- Юристы говорят, что военное положение позволяет ограничивать право граждан на образование. Но принять такой законопроект будет сложно.
- Напомним, что мужчинам призывного возраста во время военного положения и мобилизации запретили выезжать за границу даже на обучение в иностранных вузах.