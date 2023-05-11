Студентов могут забрать в армию: когда отсрочка от мобилизации не действует

В Украине идет военное положение и мобилизация. Среди тех, кого могут призвать в армию, – и студенты.

Они на время могут потерять отсрочку от призыва. В это время их и могут призвать в армию.

Важно Выезд за границу, отсрочка и повестки: как идет мобилизация студентов и кого могут призвать

Когда студентов могут мобилизовать

Так, студентов могут забрать в армию в то время, когда они закончат учебу на бакалаврате и поступят в магистратуру. Именно в это время они временно – не "в рядах" студентов. Сейчас также не действует отсрочка от мобилизации, ведь официально после окончания бакалавриата и до поступления в магистратуру вуза эти абитуриенты не получают образование.

К слову, порядок призыва на военную службу в нашем государстве регулируется в соответствии с законами "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Могут ли забрать в армию студентов иностранных вузов

На сегодняшний день во время военного положения студенты-мужчины, которые учатся или планируют поступать в иностранные вузы, не имеют права покидать пределы Украины.

Кого не будут мобилизовать

Все же вас не мобилизуют, если вы действуете:

студентом ПТУ или училища;

студентом вуза;

ассистентом-стажером;

аспирантом, докторантом, учится на дневной или дуальной формах.

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Поступающих призывного возраста значительно увеличилось