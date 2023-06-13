Отсрочка от мобилизации для студентов: кто имеет право, а кого могут призвать

В Украине продолжается мобилизация и военное положение. Однако есть категория мужчин, имеющих отсрочку от службы в армии.

В частности, речь идет о студентах. Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал, действует ли для всех студентов отсрочка от мобилизации.

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Кто из студентов имеет право на отсрочку

Согласно законодательству студенты вузов и колледжей Украины имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако они должны учиться на дневной или дуальной форме обучения.

Так, статья 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет полный перечень лиц, имеющих право на отсрочку:

ученики училищ;

студенты колледжей и вузов;

ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной форме.

Студенты, получающие образование заочно, права на отсрочку не имеют.

Заметим: дуальная форма обучения – это разновидность получения профессионального образования. В ее пределах студент теорию учит в учебном заведении с преподавателем, а практическое обучение проходит на производстве.