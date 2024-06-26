Будут ли передавать вузы данные отчисленных в ТЦК

На днях Волынская ОВА сообщила, что местные вузы будут передавать данные отчисленных в ТЦК. Цель – сделать невозможным использование высшего образования как способ уклонения от мобилизации.

Эту информацию подтвердили в Луцком национальном техническом университете. Так в Украине решили бороться с поступающими, которые являются военнообязанными, и благодаря образованию хотят получить отсрочку от мобилизации.

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Что говорят в ЗВО

В Луцком национальном техническом университете говорят, что во время военного положения выполняют все предусмотренные законом обязанности взаимодействия с ТЦК. ЗВО пользуется нормативно-правовыми актами, а именно Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

В статье 38 говорится об обязанностях учебных заведений по выполнению правил воинского учета. Так, вузы обязаны по требованию ТЦК известить призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове, обеспечить своевременное прибытие, в семидневный срок сообщить соответствующие районные (городские) ТЦК о принятии на обучение и отчислении призывников, военнообязанных и резервистов.

Ответственное лицо при этом должно вести воинский учет в указанных органах и направлять уведомления об изменении учетных данных.

Что говорят юристы

Юрист Ирина Ан говорит: в соответствии со статьей 14 ЗУ "О защите персональных данных" распространение личных данных возможно или с согласия субъекта, или в прямо определенных законодательством случаях и только (если это необходимо) в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния, прав человека.

Часть 1 статьи 7 Закона "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" среди персональных данных, что вносят в реестр, определяют также сведения об образовании и специальности, сведения о форме обучения соискателей внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего и последипломного образования.

В пределах полномочий ТЦК СП имеют право получать в электронном варианте от МОН эти сведения.

То есть персональную информацию лица относительно его образования и специальности, а также формы обучения может предоставлять исключительно МОН путем электронного взаимодействия электронных ресурсов,

– объясняет эксперт.

Она добавляет, что ректоры вузов не имеют права разглашать персональные данные выбывших студентов без обезличивания такой информации или без разрешения таких лиц.

В случае нарушения конфиденциальности персональных данных лицо имеет право на жалобу к Уполномоченному по правам человека или в суд с возмещением понесенных разглашением убытков,

– говорит Ирина Ан.