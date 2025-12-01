Масштабные схемы: в ГСКО назвали основные способы избежания мобилизации благодаря образованию

Государственная служба качества образования Украины провела масштабные проверки в вузах и обнаружила ряд схем избежания мобилизации благодаря образованию. Эти схемы дали возможность абитуриентам старше 25 лет становиться студентами и получать отсрочку.

Об этом глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак рассказал ZN.UA, отмечает 24 Канал. В качестве лазейки использовали даже мотивационные письма.

Какие схемы придумали для получения отсрочки?

Гурак отметил, что показательным случаем были 100 мотивационных писем с одинаковым текстом, которые обнаружили в одном из столичных вузов.

Текст написан от имени девушки, а подписали его сто парней в возрасте 25+: "Я спортсменка, увлекаюсь вольной борьбой...",

– уточнил он.

В общем ГСЯО установила несколько массовых схем зачисления студентов, которым более 25 лет, в учебные заведения во избежание призыва.

1. Нарушение вступительных процедур в колледжах. Абитуриенты 25+ вступительные испытания проводили "по непрозрачной и нестандартной процедуре". Часто это делали сами преподаватели из приемных комиссий.

2. Поступление без военно-учетных документов. Студенты 25+ не становились на учет, но после зачисления шли в ТЦК, платили штраф и получали легальную отсрочку.

Всех, кто поступил без военно-учетных документов, зачислили незаконно. Поэтому мы официально обратились к ректорам с требованием отчислить таких студентов,

– заявил глава Службы.

3. Превышение лицензионных объемов. Вузы и колледжи принимали больше студентов, чем позволяет лицензия. Преимущественно на контракт.

4. Имитация обучения. Во многих случаях студенты старше 25 лет формально имели оценки и сданные сессии, но доказательств их обучения не было.

Во время проверок зафиксировали и случаи коррупции. К примеру, на Тернопольщине директор колледжа создал отдельное отделение для студентов 25+, набрал 20 преподавателей, которые тоже получили отсрочку. Доказательств преподавания нет. Правоохранители установили и факт получения руководителем взятки.

