Масштабні схеми: у ДСЯО назвали основні способи уникнення мобілізації завдяки освіті

Державна служба якості освіти України провела масштабні перевірки у вишах і виявила низку схем уникнення мобілізації завдяки освіті. Ці схеми дали можливість абітурієнти віком понад 25 років ставати студентами та отримували відстрочку.

Про це очільник Державної служби якості освіти Руслан Гурак розповів ZN.UA, зазначає 24 Канал. Як лазівки використовували навіть мотиваційні листи.

Які схеми придумали для отримання відстрочки?

Гурак зазначив, що показовим випадком були 100 мотиваційних листів з однаковим текстом, які виявили в одному зі столичних вишів.

Текст написаний від імені дівчини, а підписали його сто хлопців віком 25+: "Я спортсменка, захоплююся вільною боротьбою…",

– уточнив він.

Загалом ДСЯО встановила кілька масових схем зарахування студентів, яким понад 25 років, до закладів освіти для уникнення призову.

1. Порушення вступних процедур у коледжах. Абітурієнти 25+ вступні випробування проводили "за непрозорою й нестандартною процедурою". Часто це робили самі викладачі з приймальних комісій.

2. Вступ без військово-облікових документів. Студенти 25+ не ставали на облік, але після зарахування йшли до ТЦК, сплачували штраф і отримували легальну відстрочку.

Усіх, хто вступив без військово-облікових документів, зарахували незаконно. Тому ми офіційно звернулися до ректорів із вимогою відрахувати таких студентів,

– заявив очільник Служби.

3. Перевищення ліцензійних обсягів. Виші та коледжі приймали більше студентів, ніж дозволяє ліцензія. Переважно на контракт.

4. Імітація навчання. У багатьох випадках студенти старші 25 років формально мали оцінки й складені сесії, але доказів їхнього навчання не було.

Під час перевірок зафіксували й випадки корупції. До прикладу, на Тернопільщині директор коледжу створив окреме відділення для студентів 25+, набрав 20 викладачів, які теж отримали відстрочку. Доказів викладання немає. Правоохоронці встановили й факт отримання керівником хабаря.

Хто має право на відстрочку?