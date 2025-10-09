Обучение в вузах, в частности в аспирантуре, не может быть способом уклонения от мобилизации. МОН Украины при этом сотрудничает с правоохранителями и Государственной службой качества образования, чтобы выявлять такие случаи.

Об этом заявил недавно назначенный заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Николай Трофименко во время брифинга. Об этом информирует 24 Канал.

Как МОН борется с уклонистами в аспирантуре?

Так, уполномоченные лица проводят мониторинг качества подготовки аспирантов и проверку университетов, где выявляют нарушения.

В ходе одной из проверок, в частности, обнаружили, что Классический приватный университет пытался задним числом внести в ЕГЭБО около трех тысяч "аспирантов". Заведению аннулировали лицензию,

– сообщил заместитель Лисового.

Он также уточнил, что в Украине учится около 15 тысяч аспирантов, и это количество стабилизировалось.

4600 – это те аспиранты, которые поступили в 2025 году. За 2024 год – 10 тысяч аспирантов бюджетной и контрактной форм,

– уточнили в ведомстве.

Часть лиц ранее отчислили по результатам проверок, мониторингов и решений вузов.

В то же время вступительная кампания в аспирантуру еще продолжается: в этом году выделили 7 тысяч бюджетных мест, поэтому количество аспирантов будет больше чем 4600 человек.

Интересно! В МОН ранее заявляли, что сделали вступительную кампанию недружественной к уклонистам.

В МОН также уточнили, что единый государственный зачет для аспирантов, который планировали ввести для проверки знаний по украинскому и иностранному языкам, пока не будут вводить.

Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025?