Аннулировали лицензию: как МОН борется с уклонистами в аспирантуре
- МОН Украины сотрудничает с правоохранителями и Государственной службой качества образования для выявления случаев уклонения от мобилизации через обучение в вузах, в частности в аспирантуре.
- Во время проверок выявили нарушения в Классическом приватном университете, после чего заведения аннулировали лицензию.
Обучение в вузах, в частности в аспирантуре, не может быть способом уклонения от мобилизации. МОН Украины при этом сотрудничает с правоохранителями и Государственной службой качества образования, чтобы выявлять такие случаи.
Об этом заявил недавно назначенный заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Николай Трофименко во время брифинга. Об этом информирует 24 Канал.
Как МОН борется с уклонистами в аспирантуре?
Так, уполномоченные лица проводят мониторинг качества подготовки аспирантов и проверку университетов, где выявляют нарушения.
В ходе одной из проверок, в частности, обнаружили, что Классический приватный университет пытался задним числом внести в ЕГЭБО около трех тысяч "аспирантов". Заведению аннулировали лицензию,
– сообщил заместитель Лисового.
Он также уточнил, что в Украине учится около 15 тысяч аспирантов, и это количество стабилизировалось.
4600 – это те аспиранты, которые поступили в 2025 году. За 2024 год – 10 тысяч аспирантов бюджетной и контрактной форм,
– уточнили в ведомстве.
Часть лиц ранее отчислили по результатам проверок, мониторингов и решений вузов.
В то же время вступительная кампания в аспирантуру еще продолжается: в этом году выделили 7 тысяч бюджетных мест, поэтому количество аспирантов будет больше чем 4600 человек.
В МОН ранее заявляли, что сделали вступительную кампанию недружественной к уклонистам.
В МОН также уточнили, что единый государственный зачет для аспирантов, который планировали ввести для проверки знаний по украинскому и иностранному языкам, пока не будут вводить.
Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025?
- В этом году МОН несколько изменило правила поступления на этот уровень высшего образования.
- В ведомстве заявили, на масштаб и ход вступительной кампании повлияла война, в частности фактор отъезда украинцев за границу.
- В этом году, как и в прошлом году, вузы будут готовить аспирантов исключительно по государственному заказу.
- В МОН Украины отметили, что создали условия, в соответствии с которыми вступительная кампания в украинские университеты стала "недружественной к уклонистам".
- І добавили, что наконец сравнительно немного лиц поступают в вузы для получения отсрочки от мобилизации.