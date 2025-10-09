Анулювали ліцензію: як МОН бореться з ухилянтами в аспірантурі
- МОН України співпрацює з правоохоронцями та Державною службою якості освіти для виявлення випадків ухилення від мобілізації через навчання у вишах, зокрема в аспірантурі.
- Під час перевірок виявили порушення у Класичному приватному університеті, після чого закладу анулювали ліцензію.
Навчання у вишах, зокрема в аспірантурі, не може бути способом ухилення від мобілізації. МОН України при цьому співпрацює з правоохоронцями та Державною службою якості освіти, аби виявляти такі випадки.
Про це заявив нещодавно призначений заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Микола Трофименко під час брифінгу. Про це інформує 24 Канал.
Дивіться також Більшість вступників в аспірантуру – чоловіки
Як МОН бореться з ухилянтами в аспірантурі?
Так, уповноважені особи проводять моніторинг якості підготовки аспірантів і перевірку університетів, де виявляють порушення.
У ході однієї з перевірок, зокрема, виявили, що Класичний приватний університет намагався заднім числом внести до ЄДЕБО близько трьох тисяч "аспірантів". Закладу анулювали ліцензію,
– повідомив заступник Лісового.
Він також уточнив, що в Україні навчається близько 15 тисяч аспірантів, і ця кількість стабілізувалася.
4600 – це ті аспіранти, які вступили у 2025 році. За 2024 рік – 10 тисяч аспірантів бюджетної і контрактної форм,
– уточнили у відомстві.
Частину осіб раніше відрахували за результатами перевірок, моніторингів і рішень вишів.
Водночас вступна кампанія в аспірантуру ще триває: цьогоріч виділили 7 тисяч бюджетних місць, тож кількість аспірантів буде більшою ніж 4600 осіб.
Цікаво! У МОН раніше заявляли, що зробили вступну кампанію недружньою до ухилянтів.
У МОН також уточнили, що єдиний державний залік для аспірантів, який планували запровадити для перевірки знань з української та іноземної мов, поки не запроваджуватимуть.
Дивіться також В Україні запровадили формульний розподіл місць в аспірантуру
Що відомо про вступну кампанію в аспірантуру 2025?
Цьогоріч МОН дещо змінило правила вступу на цей рівень вищої освіти.
У відомстві заявили, на масштаб та хід вступної кампанії вплинула війна, зокрема чинник від'їзду українців за кордон.
Цьогоріч, як і торік, виші готуватимуть аспірантів виключно за державним замовленням.
У МОН України зазначили, що створили умови, відповідно до яких вступна кампанія до українських університетів стала "недружньою до ухилянтів".
І додали, що нарешті порівняно небагато осіб вступають до вишів задля отримання відстрочки від мобілізації.