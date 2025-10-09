Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Анулювали ліцензію: як МОН бореться з ухилянтами в аспірантурі
9 жовтня, 22:28
3

Анулювали ліцензію: як МОН бореться з ухилянтами в аспірантурі

Марія Волошин
Основні тези
  • МОН України співпрацює з правоохоронцями та Державною службою якості освіти для виявлення випадків ухилення від мобілізації через навчання у вишах, зокрема в аспірантурі.
  • Під час перевірок виявили порушення у Класичному приватному університеті, після чого закладу анулювали ліцензію.

Навчання у вишах, зокрема в аспірантурі, не може бути способом ухилення від мобілізації. МОН України при цьому співпрацює з правоохоронцями та Державною службою якості освіти, аби виявляти такі випадки.

Про це заявив нещодавно призначений заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Микола Трофименко під час брифінгу. Про це інформує 24 Канал

Дивіться також Більшість вступників в аспірантуру – чоловіки 

Як МОН бореться з ухилянтами в аспірантурі?

Так, уповноважені особи проводять моніторинг якості підготовки аспірантів і перевірку університетів, де виявляють порушення.

У ході однієї з перевірок, зокрема, виявили, що Класичний приватний університет намагався заднім числом внести до ЄДЕБО близько трьох тисяч "аспірантів". Закладу анулювали ліцензію,
 – повідомив заступник Лісового.

Він також уточнив, що в Україні навчається близько 15 тисяч аспірантів, і ця кількість стабілізувалася.

4600 – це ті аспіранти, які вступили у 2025 році. За 2024 рік – 10 тисяч аспірантів бюджетної і контрактної форм, 
– уточнили у відомстві.

Частину осіб раніше відрахували за результатами перевірок, моніторингів і рішень вишів.

Водночас вступна кампанія в аспірантуру ще триває: цьогоріч виділили 7 тисяч бюджетних місць, тож кількість аспірантів буде більшою ніж 4600 осіб. 

Цікаво! У МОН раніше заявляли, що зробили вступну кампанію недружньою до ухилянтів.

У МОН також уточнили, що єдиний державний залік для аспірантів, який планували запровадити для перевірки знань з української та іноземної мов, поки не запроваджуватимуть.

Дивіться також В Україні запровадили формульний розподіл місць в аспірантуру 

Що відомо про вступну кампанію в аспірантуру 2025?

  • Цьогоріч МОН дещо змінило правила вступу на цей рівень вищої освіти.

  • У відомстві заявили, на масштаб та хід вступної кампанії вплинула війна, зокрема чинник від'їзду українців за кордон.

  • Цьогоріч, як і торік, виші готуватимуть аспірантів виключно за державним замовленням.

  • У МОН України зазначили, що створили умови, відповідно до яких вступна кампанія до українських університетів стала "недружньою до ухилянтів".

  • І додали, що нарешті порівняно небагато осіб вступають до вишів задля отримання відстрочки від мобілізації.