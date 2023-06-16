Что такое "промежуточное время" и может ли студент/абитуриент в этот период получить повестку

В Украине из-за нападения России продолжается военное положение и мобилизация. В армию могут призвать даже студентов.

Однако вручить повестку такому лицу могут только в установленное время. Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак при этом рассказал 24 Каналу, что такое "промежуточное время" и может ли в этот период мобилизовать студента.

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Можно ли получить повестку в период "промежуточного времени"

Украинские вузы имеют свои графики обучения, каникул и вступительных экзаменов. При этом есть и промежуточное время.

Промежуточное время – период между концом июня (завершением сессий и экзаменов) и концом августа или началом сентября, когда появляются приказы о зачислении на обучение. Если говорить о поступлении на аспирантуру и докторантуру, то это, вероятно, даже больший период времени.

Владислав Юрчак при этом объяснил, что должен делать абитуриент, получивший повестку в промежуток между поступлением, но затем когда он сдал успешно экзамены и поступил в магистратуру/аспирантуру/докторантуру.

По его словам, законодательство четко определяет перечень оснований для увольнения с военной службы по призыву во время мобилизации во время действия военного положения. Они предусмотрены и пунктом 2 части 4 статьи 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе". В перечне этих оснований нет обучения. Поэтому лицо, ставшее студентом дневной или заочной формы обучения после мобилизации, не имеет права на увольнение с военной службы.

Мобилизированные студенты часто оспаривают приказы об их мобилизации и идут в суд. Однако в основном проигрывают из-за действующих норм законодательства.

Когда наступает промежуточное время

Промежуточное время наступает:

после окончания колледжа, до поступления в вуз;

для студентов – после окончания бакалавриата до поступления на магистратуру;

после окончания ЗВО до поступления в аспирантуру и до поступления в докторантуру.

Есть ли каникулы и академический отпуск промежуточным временем

Ни во время каникул, ни во время пребывания студента в академическом отпуске такое лицо не теряет право на отсрочку от призыва во время мобилизации, уточняет Юрчак. Условием получения отсрочки от мобилизации является только уровень и форма получения образования (дневная или дуальная).

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