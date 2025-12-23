  • Глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак рассказал ZN.UA, что в 2023 – 2024 годах государство законодательно перекрыло основные лазейки для поступления уклонистов в вузы.
  • Зато такие студенты, которым более 25 лет, переориентировались на колледжи.
  • По его словам, есть колледжи, где почти все новые студенты – военнообязанные в возрасте более 25 лет.
  • Студенты в возрасте 25+ идут и в вузы, но там масштабы меньше.
  • Больше всего студентов в возрасте 25+ учатся на контракте. Такие абитуриенты чаще идут на самые дешевые специальности.
  • В Службе отметили, что эти студенты получают образование для отсрочки от мобилизации.
  • В Украине планируют проверить еще около 50 колледжей и вузов. В этих учебных заведениях зафиксировали аномальный рост количества студентов старше 25 лет.