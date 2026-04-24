Поступают ли массово мужчины старше 25 лет в аспирантуру ЛНУ имени Франко

Ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Роман Гладышевский рассказал, используют ли аспирантуру поступающие для избежания мобилизации. Он говорит, что ситуация точно не является системной.

Об этом Роман Гладышевский рассказал в интервью "Главкому". Он отметил, что поступление в аспирантуру в ЛНУ предусматривает достаточно высокие требования – и на этапе отбора, и в процессе обучения.

Используют ли аспирантуру ЛНУ для избежания мобилизации?

Ректор львовского вуза говорит: если сравнивать с 2021 годом, то атипичного роста нет.

Разница в количестве поступающих между 2021 и 2025 годами – ориентировочно 30 женщин и мужчин. В целом же сейчас в Университете учится 970 аспирантов,

– уточнил он.

И добавил, что за последние пять лет количество зачисленных абитуриентов-мужчин старше 25 лет колеблется в пределах 16 – 33 человек (бакалавриат) и до 124 человек (магистратура).

В 2025 году в Университет зачислили 5570 бакалавров, из которых – 16 мужчин старше 25 лет (из них три – иностранцы). Это наименьшее количество с 2021 года – тогда их было 28 человек. Относительно магистратуры, то в 2025 году зачисленных мужчин старше 25 лет – 27 (из них шестеро – иностранцы),

– уточнил Гладышевский.

Он при этом добавил, что следует учитывать то, что переосмысление роли образования и часто поиск профессионального пути продолжается на протяжении всей жизни.

Интересно! Директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров озвучил даты вступительной кампании во время брифинге в Медиацентре. По его словам, вступительная кампания продлится с 1 июля по 15 октября. Иностранцы будут иметь время на поступление до 1 ноября.

Какие специальности являются самыми популярными в ЛНУ?

Роман Гладышевский также рассказал, какие специальности в прошлом году чаще всего выбирали поступающие на бакалавриат в ЛНУ имени Франко. По его словам, это были такие специальности как:

"Филология",

"Экономика и международные экономические отношения",

"Менеджмент",

"Право"

и "Психология".

Ректор ЛНУ отметил, что уровень конкуренции был довольно высоким на всех этих специальностях. При этом вуз поощряет абитуриентов обращать внимание и на другие направления: современный мир нуждается в разнопрофильных специалистах.