Уголовные дела и 50 тысяч отчисленных: как продолжаются проверки в вузах и колледжах

В Украине после 24 февраля 2022 года выросло количество студентов, которым более 25 лет. Благодаря образованию они могут получить право на отсрочку от призыва.

До 2022 года студентов такой возрастной категории всегда было около 30 тысяч, а в течение последних трех лет их стало около 230 тысяч. Об этом глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак рассказал ZN.UA, отмечает 24 Канал.

Почему увеличилось количество студентов 25+?

Гурак сообщил, что в течение 2022 – 2025 годов этот показатель удерживается на этом же уровне с незначительными колебаниями.

ДСЯО проанализировала данные на всех уровнях образования – от колледжей до аспирантуры в вузах. По ее выводам, нетипичный всплеск начался именно после февраля 2022 года. Мужчины 25+ так в основном пытаются избежать мобилизации.

Для тех, кто поступает, чтобы избежать призыва, важны три вещи: чтобы было легко поступить и учиться, и все это – недорого,

– рассказал глава ДСЯО.

И добавил, что среди уклонистов – непопулярные медицинские специальности и юридические.

Для поступления на эти направления нужно иметь не менее 150 баллов НМТ. Во-вторых, оплата за обучение очень высокая. И учиться там нелегко,

– уточнил Гурак.

Сколько студентов отчислили?

Гурак также сообщил, что по результатам проверок отчислили 50 тысяч студентов в возрасте 25+, которые поступали с нарушениями закона. И это не финальное число. Правоохранители уже открыли восемь уголовных производств в отношении должностных лиц учебных заведений, задержали деканов и ректоров отдельных вузов. ГСКО подала докладные записки в МОН об аннулировании лицензий двум учебным заведениям.

Но даже после этих отчислений и мер общая ситуация не изменилась – более 200 тысяч студентов старше 25 лет до сих пор остаются в системе образования. И с каждой вступительной кампанией их ряды пополняются,

– говорит Гурак.

Когда студент может потерять право на отсрочку?