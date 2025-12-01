Кримінальні справи та 50 тисяч відрахованих: як тривають перевірки у вишах і коледжах

В Україні після 24 лютого 2022 року зросла кількість студентів, яким понад 25 років. Завдяки освіті вони можуть отримати право на відстрочку від призову.

До 2022 року студентів такої вікової категорії завжди було близько 30 тисяч, а протягом останніх трьох років їх стало близько 230 тисяч. Про це очільник Державної служби якості освіти Руслан Гурак розповів ZN.UA, зазначає 24 Канал.

Чому збільшилася кількість студентів 25+?

Гурак повідомив, що упродовж 2022 – 2025 років цей показник утримується на цьому ж рівні з незначними коливаннями.

ДСЯО проаналізувала дані на всіх рівнях освіти – від коледжів до аспірантури у вишах. За її висновками, нетиповий сплеск почався саме після лютого 2022 року. Чоловіки 25+ так здебільшого намагаються уникнути мобілізації.

Для тих, хто вступає, щоб уникнути призову, важливі три речі: щоб було легко вступити й навчатися, і все це – недорого,

– розповів очільник ДСЯО.

І додав, що серед ухилянтів – непопулярні медичні спеціальності та правничі.

Для вступу на ці напрями потрібно мати щонайменше 150 балів НМТ. По-друге, оплата за навчання дуже висока. І навчатися там нелегко,

– уточнив Гурак.

Скільки студентів відрахували?

Гурак також повідомив, що за результатами перевірок відрахували 50 тисяч студентів віком 25+, які вступали з порушеннями закону. І це не фінальне число. Правоохоронці вже відкрили вісім кримінальних проваджень щодо посадовців закладів освіти, затримали деканів і ректорів окремих вишів. ДСЯО подала доповідні записки до МОН щодо анулювання ліцензій двом закладам освіти.

Але навіть після цих відрахувань і заходів загальна ситуація не змінилася – понад 200 тисяч студентів віком старше 25 років досі залишаються в системі освіти. І кожної вступної кампанії їхні лави поповнюються,

– каже Гурак.

Коли студент може втратити право на відстрочку?