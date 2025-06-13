В МОН показали, как обновляют мастерские и лаборатории в профтехах Украины

В Украине продолжается трансформация отрасли профессионального образования. Государство выделяет на модеризацию учебных заведений сотни миллионов, чтобы привлечь потенциальных абитуриентов.

В МОН отмечали, что все чаще выпускники выбирают именно профтехи вместо вузов. У ведомстве при этом показали, как в этих учебных заведениях обновляют мастерские и лаборатории, отмечает 24 Канал.

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Как обновляют профтехи в Украине

За средства государственной субвенции 2024 года (549 миллионов гривен) отремонтировали и обустроили 60 мастерских и лабораторий в учреждениях профессионального образования, отмечают в МОН.

Студенты профтехов в 23 областях Украины уже учатся в комфортных условиях и с современным оборудованием,

– отмечают в ведомстве.

Масштабное обновление продолжается в рамках правительственной инициативы "100 мастерских". Ее цель – создать современные мастерские и лаборатории для эффективной подготовки специалистов, которых остро не хватает на рынке труда.



Как обновляют мастерские в профтехах / МОН

Чиновники говорят, что для этой цели объединяют учебные заведения, местную власть и бизнес. Проект уже имеет свое продолжение и расширение.

В 2025 году на обновление 89 заведений правительство выделило 525 миллионов гривен. В условиях войны, демографического кризиса и изменений на рынке труда квалифицированные специалисты являются залогом успешного развития и восстановления страны. А для этого нужны комфортные условия и современное оборудование,

– акцентировали в министерстве.

И добавили, что на сегодня украинские учебные заведения готовят студентов по более 400 различным профессиям и специальностям. В МОН говорят, что развивают профессиональное и профессиональное предвысшее образование, ведь именно эти направления являются перспективными для новой экономики Украины.