В МОН показали, как обновляют мастерские и лаборатории в профтехах Украины
- В Украине продолжается модернизация учреждений профессионального образования.
- В 2024 году за государственную субвенцию на сумму 549 миллионов гривен обновили 60 мастерских и лабораторий в профтехах Украины.
- В 2025 году правительство выделило 525 миллионов гривен на обновление 89 учреждений профессионального образования.
В Украине продолжается трансформация отрасли профессионального образования. Государство выделяет на модеризацию учебных заведений сотни миллионов, чтобы привлечь потенциальных абитуриентов.
В МОН отмечали, что все чаще выпускники выбирают именно профтехи вместо вузов. У ведомстве при этом показали, как в этих учебных заведениях обновляют мастерские и лаборатории, отмечает 24 Канал.
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Как обновляют профтехи в Украине
За средства государственной субвенции 2024 года (549 миллионов гривен) отремонтировали и обустроили 60 мастерских и лабораторий в учреждениях профессионального образования, отмечают в МОН.
Студенты профтехов в 23 областях Украины уже учатся в комфортных условиях и с современным оборудованием,
– отмечают в ведомстве.
Масштабное обновление продолжается в рамках правительственной инициативы "100 мастерских". Ее цель – создать современные мастерские и лаборатории для эффективной подготовки специалистов, которых остро не хватает на рынке труда.
Как обновляют мастерские в профтехах / МОН
Чиновники говорят, что для этой цели объединяют учебные заведения, местную власть и бизнес. Проект уже имеет свое продолжение и расширение.
В 2025 году на обновление 89 заведений правительство выделило 525 миллионов гривен. В условиях войны, демографического кризиса и изменений на рынке труда квалифицированные специалисты являются залогом успешного развития и восстановления страны. А для этого нужны комфортные условия и современное оборудование,
– акцентировали в министерстве.
И добавили, что на сегодня украинские учебные заведения готовят студентов по более 400 различным профессиям и специальностям. В МОН говорят, что развивают профессиональное и профессиональное предвысшее образование, ведь именно эти направления являются перспективными для новой экономики Украины.
- Ранее мы рассказывали, что правительство выделило 540 миллионов на модернизацию профтехов.