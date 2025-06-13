У МОН зазначали, що дедалі частіше випускники обирають саме профтехи замість вишів. У відомстві при цьому показали, як у цих закладах освіти оновлюють майстерні і лабораторії, зазначає 24 Канал.

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Як оновлюють профтехи в Україні

За кошти державної субвенції 2024 року (549 мільйонів гривень) відремонтували та облаштували 60 майстерень і лабораторій у закладах професійної освіти, зазначають у МОН.

Студенти профтехів у 23 областях України уже навчаються в комфортних умовах та із сучасним обладнанням,

– наголошують у відомстві.

Масштабне оновлення триває у межах урядової ініціативи "100 майстерень". Її мета – створити сучасні майстерні й лабораторії для ефективної підготовки фахівців, яких гостро бракує на ринку праці.



Як оновлюють майстерні у профтехах / МОН

Посадовці кажуть, що задля цієї мети об'єднують заклади освіти, місцеву владу та бізнес. Проєкт уже має своє продовження та розширення.

У 2025 році на оновлення 89 закладів уряд виділив 525 мільйонів гривень. В умовах війни, демографічної кризи та змін на ринку праці кваліфіковані фахівці є запорукою успішного розвитку та відбудови країни. А для цього потрібні комфортні умови та сучасне обладнання,

– акцентували у міністерстві.

І додали, що на сьогодні українські заклади освіти готують студентів за понад 400 різними професіями та спеціальностями. У МОН кажуть, що розвивають професійну й фахову передвищу освіту, адже саме ці напрями є перспективними для нової економіки України.