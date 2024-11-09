Количество вузов в Украине значительно уменьшат: сколько останется

В Украине продолжается процесс модернизации высших учебных заведений. Количество университетов в нашей стране уменьшится.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого в подкасте "Дофамин для образования". По его словам, МОН намерено оставить в Украине примерно 100 вузов, которые подчинены ведомству.

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Сколько высших учебных заведений будет в Украине

До начала модернизации системы высшего образования ЗВО в нашей стране было около 130. Сейчас функционирует 121 заведение высшего образования. Что важно, говорится о вузах, подчиненных МОН, а не о военных академиях, университетах, подчиненных Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения и Министерству культуры и стратегических коммуникаций.

Демография показывает, что 15 лет назад у нас было 630 тысяч выпускников школ. В этом году будет чуть больше 300 тысяч выпускников, и мы говорим, что движемся в сторону 250 тысяч реальной базы потенциальных студентов. А сеть была построена на 600 тысяч. Очевидно, ее надо уменьшать,

– заявил чиновник.

И добавил, что среднее количество студентов в университетах Европы составляет около 10 тысяч. В Украине – 5,7 тысяч.

Все же, по словам заместителя Лисового, в нашей стране никогда не будет 20 – 30 вузов из-за определенного важного феномена – градообразующие университеты: то есть такие вузы как в Остроге, Глухове, Нежине, Белой Церкви, Дрогобыче.

Это маленькие университеты, которые никогда не будут какими-то большими светилами и никогда не будут в мировых рейтингах, но они чрезвычайно важны для этих общин. И, как показала Острожская академия, они могут быть очень качественными центрами, что дадут фору университетам, которые расположены в большом областном центре,

– уточнил Винницкий.

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Как идет процесс укрупнения сети вузов

Чиновник рассказал, что есть объединение ЗВО во Львове, предусматривают в Одессе. Немало работы сделали в этом направлении в Днепре и немного – в Киеве.

Харьков – болезненная тема, потому что модернизировать сеть, когда студенты и преподаватели постоянно под обстрелами, очевидно, не время,

– уточнил он.

Винницкий при этом отметил, что главная цель укрупнения сети ЗВО – не экономия средств. Важно в этом случае создать способные сообщества, которые имеют вес, где студенты имеют возможность выбора индивидуальных образовательных траекторий, где есть возможность инвестировать в научную инфраструктуру.