Цифра впечатляет: сколько учеников в Украине учатся дистанционно

В Украине ученики учатся в рамках различных форматов. Это зависит, в частности, от ситуации с безопасностью.

По состоянию на 1 сентября 2024 года в Украине учатся дистанционно почти 500 тысяч школьников. Об этом заявил заместитель главы Минобразования Украины Андрей Сташкив, передает УП.

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Сколько школьников в Украине получает образование дистанционно

Чиновник рассказал, что многие школы построили укрытия, возобновили очное обучение или расширили имеющиеся укрытия, поэтому дети пошли учиться полноценно очно вместо смешанного обучения.

Сейчас мы продолжаем строительство укрытий. В этом году было выделено 2,5 миллиарда государственной субвенции, 5 миллиардов дотации на строительство укрытий (из них 215 миллионов гривен – на приобретение автобусов). На автобусы также есть субвенция 1 миллиард гривен,

– сообщил Сташкив.

И добавил, что в течение учебного года количество учащихся на дистанционке будет уменьшаться.

Школы восстанавливать очное обучение, и ученики смогут учиться оффлайн там, где безопасно,

– отметил чиновник.

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