Только не "молочка": каким красивым украинским словом называть молочные продукты

25 июля 2023, 16:29
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Украинцы довольно часто могут употреблять несвойственные нашему языку слова и фразы. При этом иногда сами об этом не догадываются.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" назвал одно из таких слов. Речь идет о "молочке".

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Как правильно на украинском называть молочные продукты

Так, Авраменко дал такой совет украинцам: не называйте молочные продукты "молочкой". Все потому, что это не украинское слово.

В нашем языке есть древнее слово на обозначение молочных продуктов – "набіл",
– подчеркнул языковед.

И добавил: заботимся о том, чтобы Украина говорила грамотно.


Как правильно на украинском называть молочные продукты / скриншот видео

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Как правильно на украинском называть "творог"

  • Авраменко также рассказывал, почему не стоит употреблять слово "творог".
  • Такого слова нет в украинском языке.
  • Русское слово "творог" на украинском языке будет "сир".
  • А русское "сыр" – твердый сыр (укр. "твердий сир").
Автор: Марія Волошин