Тільки не "молочка": яким красивим українським словом називати молочні продукти

Українці доволі часто можуть вживати непритаманні нашій мові слова та фрази. При цьому іноді самі про це не здогадуються.

Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав одне із таких слів. Мовиться про "молочку".

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Як правильно українською називати молочні продукти

Так, Авраменко дав таку пораду українцям: не називайте молочні продукти "молочкою". Усе тому, що це – не українське слово.

У нашій мові є давнє слово на позначення молочних продуктів – "набіл",

– наголосив мовознавець.

І додав: дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно.



Як правильно українською називати молочні продукти / скриншот відео

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