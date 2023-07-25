Тільки не "молочка": яким красивим українським словом називати молочні продукти

25 липня 2023, 16:29
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Українці доволі часто можуть вживати непритаманні нашій мові слова та фрази. При цьому іноді самі про це не здогадуються.

Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав одне із таких слів. Мовиться про "молочку". 

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Як правильно українською називати молочні продукти

Так, Авраменко дав таку пораду українцям: не називайте молочні продукти "молочкою". Усе тому, що це – не українське слово. 

У нашій мові є давнє слово на позначення молочних продуктів – "набіл",
– наголосив мовознавець.

І додав: дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно. 


Як правильно українською називати молочні продукти / скриншот відео 

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Як правильно українською називати "творог"

  • Авраменко також розповідав, чому не варто вживати слово "творог".
  • Такого слова немає в українській мові.
  • Російське слово "творог" українською мовою буде "сир".
  • А російське "сыр" – твердий сир.
Автор: Марія Волошин