МОН призвало вузы контролировать количество преподавателей: что это значит для университетов

В Министерстве образования хотят, чтобы персонал вузов четко отвечал требованиям. Это обусловлено желанием сэкономить бюджетные денежные средства.

Количество преподавателей не должно превышать норму

МОН обратился к ректорам высшего образования с просьбой контролировать численность научно-педагогических работников. В частности, следует соблюдать постановление КМУ от 2002 года, которое определяет соответствующие нормативы.

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Письмо поступило в учебные заведения за подписью Светланы Даниленко, заместителя министра образования. Также сообщается, что обращение касается университетов, которые финансируются из государственного бюджета.

В МОН объяснили, что на такой шаг вынуждены пойти, чтобы предотвратить нецелевое использование государственных средств. Расчет работников по общему фонду учреждения высшего образования должны подать в МОН до 1 октября 2023 года.

Министерство образования также напомнило ректорам, что за содержание количества выходящих за пределы нормативов научно-педагогических работников есть ответственность.

Напомним, в Украине проходит дополнительная сессия поступления в университеты. Подать документы и стать студентом на контрактной форме можно до 30 ноября.